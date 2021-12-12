17-й тур
Удинезе
1 : 1
Милан
11.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Златан спасает. Милан в компенсированное время вырвал ничью

Миланский клуб не смог обыграть «Удинезе»

  • 12.12.2021 01:41
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ВИДЕО. Златан спасает. Милан в компенсированное время вырвал ничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 17-го тура итальянской Серии А «Милан» не сумел в гостях обыграть «Удинезе», сыграв вничью со счетом 1:1. При этом «россонери» только в компенсированное время вырвали победу.

Ничью «Милану» принес Златан Ибрагимович, который в падении через себя отправил мяч в ворота.

«Милан» возглавляет чемпионат Италии, но уже в воскресенье своего конкурента может опередить «Интер», если «нерадзури» обыграют дома «Кальяри».

«Удинезе» — «Милан» – 1:1

Голы: Бету (17) — Ибрагимович (90+2).

«Удинезе»: Сильвестри, Бекао, Нуйтинк, Перес, Соппи (Зегелаар, 61), Арслан (Саксесс, 70), Уолас, Макенго, Молина, Бету, Деулофеу (Яяло, 70).

«Милан»: Меньян, Флоренци, Томори, Романьоли, Эрнандес, Бакайоко (Кессье, 46), Беннасер (Тонали, 46) — Салемакерс (Кастильехо, 69), Диас (Мальдини, 81), Крунич (Мессиас, 46), Ибрагимович.

События матча
90' Айзек Саксесс (Удинезе) получает красную карточку.
90' ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
17' ГОЛ ! Мяч забил Бето (Удинезе).

Источник — Sport.ua

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