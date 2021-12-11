Александр ЗАВАРОВ: «Динамо важно уйти в отпуск на первом месте УПЛ»

Легенда «Динамо» Александр Заваров считает, что для киевской команды в воскресенье важно крупно обыграть «Зарю» и уйти на перерыв на первом месте УПЛ.

- Чтобы стать «зимними чемпионами», киевлянам нужно добыть результат, хотя бы на один мяч лучше, чем «Шахтер», который сыграл днем ​​раньше. Это важный фактор – зимовать на первом месте?

– Конечно. Это очень важно в психологическом плане – уйти в отпуск без травм и на первом месте. Спокойно отдохнуть, подготовиться и тогда уже после зимней паузы сосредоточиться на борьбе за чемпионство и Кубок Украины. Считаю, что для Динамо важно завершить год лидерами в турнирной таблице. Но и «Заря» – непростой соперник, который демонстрирует приемлемые результаты, ведет борьбу за места в еврокубковой зоне. Так что игра будет интересной. Единственное, что команды могут не полностью восстановиться после еврокубков в моральном и физическом плане.

- В прошлом сезоне «Заря» по количеству набранных очков была гораздо ближе ко второму месту, чем к четвертому, играла в финале Кубка Украины, а в этом имеет серьезную конкуренцию в борьбе за «бронзу»… Это спад у «Зари» или прогресс соперников?

– Думаю, причина в том, что постепенно другие команды нашего чемпионата начинают набирать, приводить себя в порядок после последних кризисных лет. Потому нашим ведущим клубам становится все труднее набирать зачетные баллы. В воскресенье все будет зависеть от настроения, с которым команды отойдут от еврокубковых баталий, а также от того, как быстро им удастся восстановить силы.

- Виктор Скрипник жаловался, что многие основные игроки покинули клуб летом из-за более выгодных финансовых предложений. Как вы думаете, он уже нашел кем заменить этих исполнителей?

– Наверное, тренерский штаб еще находится в процессе стабилизации игры. Даже если команду покидает один ключевой игрок, ему трудно найти замену, а если три-четыре – это катастрофа. Сейчас «Заря» в процессе налаживания этих связей. Надеюсь, что клуб двигается в правильном направлении и будет только прогрессировать.

– Каков ваш личный прогноз на исход поединка?

– 2:1 в пользу «Динамо».