Игра со Львовом стала юбилейной для Игоря Пердуты

31-летний защитник полтавчан провел 250-й матч в карьере

  • 11.12.2021 21:46
  • 129 просмотров
  • 0 комментариев
Игра со Львовом стала юбилейной для Игоря Пердуты
© ФК Ворскла. Игорь Пердута

Игра со «Львовом» (1:1) стала 250-й в карьере 31-летнего защитника полтавчан Игоря Пердуты. 217 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 22 - в Кубке Украины и 11 - в еврокубках (9 - в Лиге Европы и 2 - в Лиге конференций).

249 матчей Пердута провел за «Ворсклу», в чьих рядах 21 сентября 2011 года он дебютировал на высшем уровне в кубковом поединке бело-зеленых против «Николаева» (2:0), и 1 на Кубок Украины - за «Оболонь», в которой Игорь на правах аренды выступал в первой лиге в осенней части сезона-2012/13.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности