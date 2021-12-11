Игра со Львовом стала юбилейной для Игоря Пердуты

Игра со «Львовом» (1:1) стала 250-й в карьере 31-летнего защитника полтавчан Игоря Пердуты. 217 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 22 - в Кубке Украины и 11 - в еврокубках (9 - в Лиге Европы и 2 - в Лиге конференций).

249 матчей Пердута провел за «Ворсклу», в чьих рядах 21 сентября 2011 года он дебютировал на высшем уровне в кубковом поединке бело-зеленых против «Николаева» (2:0), и 1 на Кубок Украины - за «Оболонь», в которой Игорь на правах аренды выступал в первой лиге в осенней части сезона-2012/13.