Венеция отобрала очки у Ювентуса, Фиорентина деклассировала Салернитану

В рамках 17-й тур Серии А «Ювентус» потерял очки, сыграв вничью на выезде с «Венецией». После этого тура туринцы будут располагаться на шестой строчке.



Еще в одном матче «Фиорентина» не оставила шансов «Салернитане».



Чемпионат Италии. 17-й тур



«Венеция» – «Ювентус» – 1:1

Голы: 0:1 – 32 Мората, 1:1 – 55 Араму.



«Фиорентина» – «Салернитана» – 4:0

Голы: 1:0 – 31 Бонавентура, 2:0 – 51 Влахович, 3:0 – 84 Влахович, 4:0 – 90 Мале.



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