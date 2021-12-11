17-й тур
Венеция
1 : 1
Ювентус
11.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Венеция отобрала очки у Ювентуса, Фиорентина деклассировала Салернитану

Туринцы потихоньку выбывают из чемпионской гонки

  • 11.12.2021 20:59
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  • 1 комментарий
Венеция отобрала очки у Ювентуса, Фиорентина деклассировала Салернитану
© ФК Фиорентина

В рамках 17-й тур Серии А «Ювентус» потерял очки, сыграв вничью на выезде с «Венецией». После этого тура туринцы будут располагаться на шестой строчке.
 
Еще в одном матче «Фиорентина» не оставила шансов «Салернитане». 
 
Чемпионат Италии. 17-й тур
 
«Венеция» – «Ювентус» – 1:1
Голы: 0:1 – 32 Мората, 1:1 – 55 Араму.
 
«Фиорентина» – «Салернитана» – 4:0
Голы: 1:0 – 31 Бонавентура, 2:0 – 51 Влахович, 3:0 – 84 Влахович, 4:0 – 90 Мале.
 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 11.12.2021 21:04
    0
    Смотрел игру - Юве вообще никакой
    Чё- то сломалось у "старой синьоры"
    Ссылка
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