Венеция отобрала очки у Ювентуса, Фиорентина деклассировала Салернитану

В рамках 17-й тур Серии А «Ювентус» потерял очки, сыграв вничью на выезде с «Венецией». После этого тура туринцы будут располагаться на шестой строчке.
Еще в одном матче «Фиорентина» не оставила шансов «Салернитане».
Чемпионат Италии. 17-й тур
«Венеция» – «Ювентус» – 1:1
Голы: 0:1 – 32 Мората, 1:1 – 55 Араму.
«Фиорентина» – «Салернитана» – 4:0
Голы: 1:0 – 31 Бонавентура, 2:0 – 51 Влахович, 3:0 – 84 Влахович, 4:0 – 90 Мале.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Источник — Sport.ua
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