Кучук передал привет Де Дзерби: «Постараюсь доказать, кто тут тренер»

Наставника явно зацепили слова тренера «Шахтера»

  • 11.12.2021 20:10
  • 6650 просмотров
  • 15 комментариев
Кучук передал привет Де Дзерби: «Постараюсь доказать, кто тут тренер»
© fcrukh.com

После матча с «Вересом» (1:1) наставник «Руха» Леонид Кучук вспомнил о конфликте с тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Ранее Де Дзерби заявлял, что Кучуку нужно менять работу.

«К счастью, с погодой сегодня повезло. День или два назад еще можно было не доиграть чемпионат. «Верес» агрессивно играл, но спасибо нашим игрокам за то, что действовали не менее агрессивно. Команда борется, команда сумела дожать соперника. И дожали по делу».

«И не сидели, как говорит один специалист, чтобы было стыдно. А именно выиграть. Первая часть сезона? Я не могу быть довольным. Буду доволен, когда будем выигрывать».

«Кто-то там говорит, что я не тренер. Я постараюсь доказать, кто тренер, а кто не тренер. Я буду ждать», - сказал Кучук.

Источник — Футбол 1/2/3

(78 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dunamo-fan
    dunamo-fan, 11.12.2021 20:26
    +18
    Кучук не нервуйся))) Вернедуб вже доказав який з де дзербі тренер)))
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 11.12.2021 20:44
    +9
    smart-Forever---, 11.12.2021 20:40
    Да, что ты можешь доказать, недотренер?? Что ты жалкий и никчемный лузер, команда которого барахтается чуть ли не на днище таблицы
    Дали би Кучуку стільки бабла на трансфери, як дади макароннику, або нехай би спробував той італьяшка попрацювати з таким підбором гравців, як є в Русі, ФК Львів, Інгульці...а тоді міг би комусь "притикати" тренер він чи ні... А так Де Дзербі наразі просто балабол та сцикло...
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    Batya
    Batya, 11.12.2021 20:21
    +9
    Накажи у другому колі.
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    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 11.12.2021 20:33
    +5
    Вполне вероятно, что Кучук в своём кресле продержится дольше, чем итальянская бестолковка
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 11.12.2021 21:43
    +2
    dunamo-fan, 11.12.2021 20:26
    Кучук не нервуйся))) Вернедуб вже доказав який з де дзербі тренер)))
    А цыган Мирча тоже доказал?)) Или глотнул 3 плюхи как школьник?
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 11.12.2021 21:41
    +2
    smart-Forever---, 11.12.2021 21:10
    Кого обыграл??
    ТОП -команды Украинского чемпионата: Верес, Львов, Марик, Металл - 1925
    И те не обыграл)) Кстати почему НИКТО из европейских колхозов не приглашает такого классного тренера как Кучук?
    За топ чемпионаты молчу, но его ж даже в Венгрии и Чехии не зовут.
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    joytok
    joytok, 11.12.2021 21:40 (изменен)
    +1
    А когда Кучук будет громить Динамо? Хоть бы не пропустить.
    Это же будет как раз перед Шахтёром.)))
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 11.12.2021 20:53
    +1
    Пока де дзерби др кучука как пешком до Марса. Он просто аматор
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    whitese
    online
    whitese, 11.12.2021 21:38
    0
    FunnyCat_____, 11.12.2021 20:33
    Вполне вероятно, что Кучук в своём кресле продержится дольше, чем итальянская бестолковка
    Вполне вероятно, что Кучук этой же зимой опять в рашку за длинным рублем умотает...
    Ссылка
    Lion
    Lion, 11.12.2021 21:14 (изменен)
    -1
    И как же ты думаешь доказывать, больше двух лет нигде не задерживаешся.
    Или выстроишь всех 11игроков в одну шеренгу в штрафной....
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 11.12.2021 21:10
    -1
    mayakovskiy1, 11.12.2021 21:03
    ахахаха)) Боже ты сам в это веришь? Что показывает клоун Кучук? Лучший в мире автобус? Какие команды он обыграл?
    Де Дзерби прибивал топов серии А и не раз
    Кого обыграл??
    ТОП -команды Украинского чемпионата: Верес, Львов, Марик, Металл - 1925
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 11.12.2021 21:03
    -1
    Артем Дима футболист, 11.12.2021 20:53
    Пока де дзерби др кучука как пешком до Марса. Он просто аматор
    ахахаха)) Боже ты сам в это веришь? Что показывает клоун Кучук? Лучший в мире автобус? Какие команды он обыграл?
    Де Дзерби прибивал топов серии А и не раз
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 11.12.2021 20:53
    -3
    Vbolivalnyk-Peter, 11.12.2021 20:44
    Дали би Кучуку стільки бабла на трансфери, як дади макароннику, або нехай би спробував той італьяшка попрацювати з таким підбором гравців, як є в Русі, ФК Львів, Інгульці...а тоді міг би комусь "притикати" тренер він чи ні... А так Де Дзербі наразі просто балабол та сцикло...
    Так кто виноват Грише Козловскому, что он нищеброд??
    Чтобы что-то дать Кучуку, надо что-то из себя представлять и идти работать в более солидные клубы, где есть бабло на трансферы. А так гипотетическое: если-б да кабы.... - разговоры для глупых
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 11.12.2021 21:01
    -5
    Посмотрел на эмблему Руха на левой груди у Кучука - 5-ть бананов
    Ещё и что-то там тявкают, банановые клоуны
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 11.12.2021 20:40
    -9
    Да, что ты можешь доказать, недотренер?? Что ты жалкий и никчемный лузер, команда которого барахтается чуть ли не на днище таблицы
    Ссылка
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