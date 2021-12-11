Кучук передал привет Де Дзерби: «Постараюсь доказать, кто тут тренер»

После матча с «Вересом» (1:1) наставник «Руха» Леонид Кучук вспомнил о конфликте с тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Ранее Де Дзерби заявлял, что Кучуку нужно менять работу.

«К счастью, с погодой сегодня повезло. День или два назад еще можно было не доиграть чемпионат. «Верес» агрессивно играл, но спасибо нашим игрокам за то, что действовали не менее агрессивно. Команда борется, команда сумела дожать соперника. И дожали по делу».

«И не сидели, как говорит один специалист, чтобы было стыдно. А именно выиграть. Первая часть сезона? Я не могу быть довольным. Буду доволен, когда будем выигрывать».

«Кто-то там говорит, что я не тренер. Я постараюсь доказать, кто тренер, а кто не тренер. Я буду ждать», - сказал Кучук.