В воскресенье, 12 декабря «Реал» в 17-м туре Ла Лиги примет «Атлетико». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Реал» - «Атлетико». Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

После 16 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге с 39 очками в активе. «Атлетико» четвертый с 29 очками и игрой в запасе.