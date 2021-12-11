Юрий ГУРА: «Шахтер побежал так, будто Лигу чемпионов выиграл»

Тренер «Александрии» Юрий Гура оценил поражение 1:2 в матче УПЛ против «Шахтера».

«Мы огорчены. Во втором тайме потеряли компактность, пропустили два гола. Ребята выполняли то, что я их просил, я им благодарен».

«Думаю, всем приятно, что соперник, весь тренерский штаб, побежали так, будто выиграли Лигу чемпионов. А сами забили гол в чемпионате».

«Итоги половины сезона? В целом, доволен, есть 6-е место. Потеряли ряд очков, но я доволен», - сказал Гура.