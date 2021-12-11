Юрий ГУРА: «Шахтер побежал так, будто Лигу чемпионов выиграл»

Наставник оценил поражение в матче УПЛ

  • 11.12.2021 18:09
  • 2213 просмотров
  • 20 комментариев
Юрий ГУРА: «Шахтер побежал так, будто Лигу чемпионов выиграл»
© shakhtar.com

Тренер «Александрии» Юрий Гура оценил поражение 1:2 в матче УПЛ против «Шахтера».

«Мы огорчены. Во втором тайме потеряли компактность, пропустили два гола. Ребята выполняли то, что я их просил, я им благодарен».

«Думаю, всем приятно, что соперник, весь тренерский штаб, побежали так, будто выиграли Лигу чемпионов. А сами забили гол в чемпионате».

«Итоги половины сезона? В целом, доволен, есть 6-е место. Потеряли ряд очков, но я доволен», - сказал Гура.

Источник — Футбол 1/2/3

(28 голосов)

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Комментарии
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    Calm
    Calm, 11.12.2021 18:18
    +3
    Ты идиот, Юрка?! Или просто очень сильно расстроился?!
    Все побежали поздравить Мораеса с первым голом после очень долгой травмы !
    А ты , Юрка, думай сначала перед тем как слова произносить
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 11.12.2021 18:15
    +3
    Вообще как-то гнильцой попахивает обсуждение эмоций игроков и тренеров Шахты после забитого гола.
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    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 18:46
    +1
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 18:45
    Алтаир
    Почему я харьковчанин должен уважать шахтер владелец которого вместе с сурками убили Металлист Скажите мне 'Я имею свое мнение и буду до конца !
    Ты спалился бот несенюковский уже давно ,можешь скулить дальше
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 11.12.2021 18:37
    +1
    M@D_крот, 11.12.2021 18:30
    Jv/ФендеР /altair бот несенюковский ,,тебе не надоело каждую ветку не пропускать Шахтёра и ср_ать на них ..,и можешь уже не писать под ником харьковчанина ты уже давно спалился клоун несенюковский
    Ему видимо нравится жить оборотнем. Не удивлюсь, если он сейчас сидит за компом в юбке, стрингах и с накрашенными губами
    Ссылка
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 18:30
    +1
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 18:23
    Не надо обращать внимание на дегов и все какие дела .Ты делай свою работу
    Jv/ФендеР /altair бот несенюковский ,,тебе не надоело каждую ветку не пропускать Шахтёра и ср_ать на них ..,и можешь уже не писать под ником харьковчанина ты уже давно спалился клоун несенюковский
    Ссылка
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 18:53 (изменен)
    0
    smart-Forever---, 11.12.2021 18:49
    Странно что почему-то Котяха не видно?? Может несенюк ему вонючую похлёбку с ложечки скармливает и даёт НЛП установки на тактику диалога с кротами
    Был он сегодня ,что бы его сильно не обижали ,он зашёл под акаунтом (просто парень ) ,я его давно расскусил ,как и этого Фендера /Jv - Серёжка Харьков ряженого бота
    Ссылка
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 18:51
    0
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 18:49
    Я за прекращение гегемонии Дынамо и Шухты что случится совсем скоро !!!
    Да не играй на публику бот 15 акаунтный несенюковский
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    brighi10
    brighi10, 11.12.2021 18:50
    0
    а потом вспомнили , что проиграли Шерифу и отменили празднования
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    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 18:40 (изменен)
    0
    smart-Forever---, 11.12.2021 18:37
    Ему видимо нравится жить оборотнем. Не удивлюсь, если он сейчас сидит за компом в юбке, стрингах и с накрашенными губами
    💯% И на коленках уСемирамида или фаньки барышевской ну и клоуны они
    Ссылка
    Oleg Oleg
    online
    Oleg Oleg, 11.12.2021 18:27 (изменен)
    0
    Тренер Александрии лучше бы смотрел на свою команду, команду - костоломов, жесть как они играли, удивлен что никого за такою игру не выгнали
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    Calm
    Calm, 11.12.2021 18:24
    0
    Frankov11, 11.12.2021 18:20
    Понимаешь,у чувака новогодний подарок от жмуркиса сорвался,вот и несет всякую чушь.
    Ну так как он свое ёб..о обнял руками в отчаянье от второго пропущенного мяча, то походу сорвался у него новогодний бонус
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    Слава Чебан
    Слава Чебан, 11.12.2021 18:19
    0
    Тренер соперника уже будет рассказывать как голы праздновать?
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    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 11.12.2021 18:49 (изменен)
    -1
    M@D_крот, 11.12.2021 18:40
    💯% И на коленках уСемирамида или фаньки барышевской ну и клоуны они
    Странно что почему-то Котяха не видно?? Может несенюк ему вонючую похлёбку с ложечки скармливает и даёт НЛП установки на тактику диалога с кротами
    Ссылка
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 18:21
    -1
    Шубы сурковые не заработали на зиму от сурков ,не смогли очи отобрать ,начал скулить
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 11.12.2021 18:17
    -1
    На Вашем огороде тяжело играть...
    Ссылка
    d3wolta
    online
    d3wolta, 11.12.2021 18:21
    -2
    Ну все верно...для кротов победа над Александрией сродни победе над командами калибра лиги чемпионов...выйграй у шерифа так же бы летали от счастья но там уровень другой а тут получилось нужно же эмоции куда то девать
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    Frankov11
    Frankov11, 11.12.2021 18:20
    -2
    Calm, 11.12.2021 18:18
    Ты идиот, Юрка?! Или просто очень сильно расстроился?!
    Все побежали поздравить Мораеса с первым голом после очень долгой травмы !
    А ты , Юрка, думай сначала перед тем как слова произносить
    Понимаешь,у чувака новогодний подарок от жмуркиса сорвался,вот и несет всякую чушь.
    Ссылка
    Sergey.Kharkiv
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 18:49
    -3
    Я за прекращение гегемонии Дынамо и Шухты что случится совсем скоро !!!
    Ссылка
    Sergey.Kharkiv
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 18:23
    -4
    Не надо обращать внимание на дегов и все какие дела .Ты делай свою работу
    Ссылка
    Sergey.Kharkiv
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 18:45
    -6
    Алтаир
    Почему я харьковчанин должен уважать шахтер владелец которого вместе с сурками убили Металлист Скажите мне 'Я имею свое мнение и буду до конца !
    Ссылка
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