Юрий ГУРА: «Шахтер побежал так, будто Лигу чемпионов выиграл»

Тренер «Александрии» Юрий Гура оценил поражение 1:2 в матче УПЛ против «Шахтера».
«Мы огорчены. Во втором тайме потеряли компактность, пропустили два гола. Ребята выполняли то, что я их просил, я им благодарен».
«Думаю, всем приятно, что соперник, весь тренерский штаб, побежали так, будто выиграли Лигу чемпионов. А сами забили гол в чемпионате».
«Итоги половины сезона? В целом, доволен, есть 6-е место. Потеряли ряд очков, но я доволен», - сказал Гура.
Источник — Футбол 1/2/3
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Все побежали поздравить Мораеса с первым голом после очень долгой травмы !
А ты , Юрка, думай сначала перед тем как слова произносить
Почему я харьковчанин должен уважать шахтер владелец которого вместе с сурками убили Металлист Скажите мне 'Я имею свое мнение и буду до конца !
Все побежали поздравить Мораеса с первым голом после очень долгой травмы !
А ты , Юрка, думай сначала перед тем как слова произносить
Почему я харьковчанин должен уважать шахтер владелец которого вместе с сурками убили Металлист Скажите мне 'Я имею свое мнение и буду до конца !
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