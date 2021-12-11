Спасибо за честность. Моуриньо поблагодарил Зарю после матча с Буде-Глимт

Главный тренер «Ромы» был невероятно рад, что его команда выиграла группу

  • 11.12.2021 17:24
  • 5122 просмотра
  • 5 комментариев
Спасибо за честность. Моуриньо поблагодарил Зарю после матча с Буде-Глимт
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поблагодарил луганскую «Зарю» за старания в матче заключительного тура группового раунда Лиги конференций против «Буде-Глимта» (1:1).
 
«Спасибо за вашу честную попытку выиграть матч. Так же, как ЦСКА старался против нас. Это футбол, который мы все любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем», – написал Моуриньо в комментариях к посту в инстаграме луганского клуба.
 
Отметим, что перед последним туром итальянцы занимали вторую позицию, но благодаря победе над софийским ЦСКА (3:2) и осечке норвежцев в Украине финишировали лидерами квартета.
 
Первое место в группе Лиги конференций дает право на выход в 1/8 финала. Команды, которые заняли вторые места, будут вынуждены сыграть еще стыковые матчи против клубов, который заняли третьи места в группах Лиги Европы.

Источник — Instagram

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    katun2
    online
    katun2, 11.12.2021 17:35
    +6
    С тебя бутылка!)
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 11.12.2021 18:26 (изменен)
    +1
    Вадим Максимов, 11.12.2021 17:28
    Кинул бы бабок немного заре, в качестве премии
    кажись вернидубу норвежских крон кинули-такой положил в свои ворота
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 11.12.2021 17:37
    0
    smart-Forever---, 11.12.2021 17:31
    Поймут неправильно
    кто понимает, что не правильно - тому не давать
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 11.12.2021 17:31
    0
    Вадим Максимов, 11.12.2021 17:28
    Кинул бы бабок немного заре, в качестве премии
    Поймут неправильно
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 11.12.2021 17:28
    0
    Кинул бы бабок немного заре, в качестве премии
    Ссылка
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