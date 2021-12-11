Спасибо за честность. Моуриньо поблагодарил Зарю после матча с Буде-Глимт

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поблагодарил луганскую «Зарю» за старания в матче заключительного тура группового раунда Лиги конференций против «Буде-Глимта» (1:1).



«Спасибо за вашу честную попытку выиграть матч. Так же, как ЦСКА старался против нас. Это футбол, который мы все любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем», – написал Моуриньо в комментариях к посту в инстаграме луганского клуба.



Отметим, что перед последним туром итальянцы занимали вторую позицию, но благодаря победе над софийским ЦСКА (3:2) и осечке норвежцев в Украине финишировали лидерами квартета.



Первое место в группе Лиги конференций дает право на выход в 1/8 финала. Команды, которые заняли вторые места, будут вынуждены сыграть еще стыковые матчи против клубов, который заняли третьи места в группах Лиги Европы.