Динамо – Заря. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги

В воскресенье, 12-го декабря, состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и луганская «Заря». Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

Команда Мирчи Луческу ведет отчаянную борьбу с донецким «Шахтером» за первое место турнирной таблицы. «Горняки» в субботу обыграли «Александрию», поэтому киевлянам крайне важно победить в последнем матче года. Но и луганчане захотят завершить год на мажорной ноте.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Киеве.

Комментатор матча «Динамо» – «Заря» – Александр Монзолевский.