ВИДЕО. Худшая защита в мире. Как Мораес забил первый гол после возвращения

В субботу, 11-го декабря, состоялся матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» принимала «Шахтер» (1:2).



Победный гол на счету Жуниора Мораеса, который сыграл впервые за команду при Роберто Де Дзерби. Из-за травмы крестообразных связок 34-летний нападающий не играл с 17 апреля.



Отметим, что в моменте со взятием ворот «Александрии» защита хозяев сыграла максимально неудачно, допустив серию срезок, которые и привели к голу.

Гол Мораеса