ВИДЕО. Худшая защита в мире. Как Мораес забил первый гол после возвращения

В субботу, 11-го декабря, состоялся матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» принимала «Шахтер» (1:2).
Победный гол на счету Жуниора Мораеса, который сыграл впервые за команду при Роберто Де Дзерби. Из-за травмы крестообразных связок 34-летний нападающий не играл с 17 апреля.
Отметим, что в моменте со взятием ворот «Александрии» защита хозяев сыграла максимально неудачно, допустив серию срезок, которые и привели к голу.
Гол Мораеса
Источник — Sport.ua
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Sport.ua провели анализ всех команд которые только существуют на все планете, никто таких ошибок не допускал, только Александрия и вынесли вердикт?
Обрезаться может каждый. Гол Мораеса не нужно приуменьшать. Нужно выбрать позицию, принять, пробить в пустой угол, а не в руки голкипера или вовсе мимо, это и есть настоящие навыки форварда, тем более после такого длительного отсутствия из-за травмы.
Sport.ua провели анализ всех команд которые только существуют на все планете, никто таких ошибок не допускал, только Александрия и вынесли вердикт?
Обрезаться может каждый. Гол Мораеса не нужно приуменьшать. Нужно выбрать позицию, принять, пробить в пустой угол, а не в руки голкипера или вовсе мимо, это и есть настоящие навыки форварда, тем более после такого длительного отсутствия из-за травмы.
игроки из Сашки града почти гранды УПЛ !!!
А это не ниже уровня Шерифа.
И какие из-из этих команд гранды мирового футбола, которые стали на препятствии дк в плей-офф.
игроки из Сашки града почти гранды УПЛ !!!
А это не ниже уровня Шерифа.
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