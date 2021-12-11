ВИДЕО. Худшая защита в мире. Как Мораес забил первый гол после возвращения

34-летний нападающий не играл из-за травмы с 17 апреля

  • 11.12.2021 16:43
  • 2751 просмотр
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Худшая защита в мире. Как Мораес забил первый гол после возвращения
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

В субботу, 11-го декабря, состоялся матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» принимала «Шахтер» (1:2).
 
Победный гол на счету Жуниора Мораеса, который сыграл впервые за команду при Роберто Де Дзерби. Из-за травмы крестообразных связок 34-летний нападающий не играл с 17 апреля.
 
Отметим, что в моменте со взятием ворот «Александрии» защита хозяев сыграла максимально неудачно, допустив серию срезок, которые и привели к голу.

Гол Мораеса

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 11.12.2021 17:14 (изменен)
    +3
    "Источник — Sport.ua" - "Худшая защита в мире."
    Sport.ua провели анализ всех команд которые только существуют на все планете, никто таких ошибок не допускал, только Александрия и вынесли вердикт?
    Обрезаться может каждый. Гол Мораеса не нужно приуменьшать. Нужно выбрать позицию, принять, пробить в пустой угол, а не в руки голкипера или вовсе мимо, это и есть настоящие навыки форварда, тем более после такого длительного отсутствия из-за травмы.
    Ссылка
    ya_3
    online
    ya_3, 11.12.2021 17:17
    +1
    Вадим Максимов, 11.12.2021 17:14
    "Источник — Sport.ua" - "Худшая защита в мире."
    Sport.ua провели анализ всех команд которые только существуют на все планете, никто таких ошибок не допускал, только Александрия и вынесли вердикт?
    Обрезаться может каждый. Гол Мораеса не нужно приуменьшать. Нужно выбрать позицию, принять, пробить в пустой угол, а не в руки голкипера или вовсе мимо, это и есть настоящие навыки форварда, тем более после такого длительного отсутствия из-за травмы.
    Адекватные болельщики и так всё поняли, а у хейтерской шелупони вместе с автором названия этой статейки анус пусть и дальше горит
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    Serg Wojcev
    Serg Wojcev, 11.12.2021 17:08
    +1
    пусть павелка сразу обьявит кротов чемпионами ахметка ему заплатит
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    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 11.12.2021 17:23
    0
    Burevestnik, 11.12.2021 17:15
    ну шож ты так?
    игроки из Сашки града почти гранды УПЛ !!!
    А это не ниже уровня Шерифа.
    Сезон 19/20 Группа ЛЕ: ДК, Лугано, Мальмё, Копенгаген. На каком месте финишировали дк напомни.
    И какие из-из этих команд гранды мирового футбола, которые стали на препятствии дк в плей-офф.
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    andi Mir
    andi Mir, 11.12.2021 17:19
    0
    Ничего , в следущем сезоне отсосуолло в лиге Европы играть со славиями и омониями, там покажут себя во всей красе и выйдут с почётного третьего места в кубок конференции. Конечно если в группе будет команда с Люксембурга или Мальты.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 11.12.2021 17:15
    0
    coba777, 11.12.2021 17:11
    Святкують, наче зробили супер клуб Шериф. Чи принаймні якусь Барсу,,)))
    ну шож ты так?
    игроки из Сашки града почти гранды УПЛ !!!
    А это не ниже уровня Шерифа.
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    coba777
    online
    coba777, 11.12.2021 17:11
    0
    Святкують, наче зробили супер клуб Шериф. Чи принаймні якусь Барсу,,)))
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    alekos59
    alekos59, 11.12.2021 16:51
    0
    Мавпы и то приличнее ведут себя в зоопарке.
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    McLay
    online
    McLay, 11.12.2021 17:04 (изменен)
    -1
    Св'яткує наче виграв кубок світу! ПЗДЦЬ! Ото ковбасить хлопа, треба перевірити на допінг!
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    katun2
    online
    katun2, 11.12.2021 16:47
    -2
    Лучше бы он не забил его!
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