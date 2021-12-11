Верес – Рух. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 11 декабря «Верес» в 18-м туре УПЛ примет «Рух». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Когут, С. Шестаков, Мирошник, Гончаренко, Солдат, Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко, Г. Пасич, Сергийчук
«Рух»: Панькив, Сапуга, Таллес, Федорчук, Дидык, Климчук, Сыч, Альваренга, Роман, Бойчук, Белый
Источник — УПЛ
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