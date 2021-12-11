Роман ЯРЕМЧУК: «Радовался, когда забил Динамо. Зачем сдерживать эмоции?»

26-летний украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук рассказал, почему он эмоционально отметил гол в ворота своей бывшей команды — киевского «Динамо». В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» победила со счетом 2:0.
«Очень приятно забивать в Лиге чемпионов. Против «Динамо» первый гол. Конечно, эмоции переполняли.
Я радовался, когда забил своей бывшей команде? Зачем сдерживать такие эмоции? Я думаю, нужно было их показать. Тяжело было их контролировать.
Я праздновал? Я просто забил гол. Я не показывал никаких жестов или еще чего-то. Когда ты забиваешь гол, ты счастлив. Тем более, в Лиге чемпионов», — рассказал Яремчук.
Контракт Яремчука принадлежал «Динамо» с 2012 по 2017 годы.
В текущем сезоне Роман провел за «Бенфику» 20 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Источник — PRESSING
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Рому уважают все болельщики Динамо он свой.
Зачем выдумывать всякую хрень
Человек забил впервые за полтора месяца.
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