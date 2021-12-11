Роман ЯРЕМЧУК: «Радовался, когда забил Динамо. Зачем сдерживать эмоции?»

Украинский нападающий «Бенфики» рассказал о праздновании гола в ворота своей бывшей команды

  • 11.12.2021 14:46
  • 1490 просмотров
  • 9 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: «Радовался, когда забил Динамо. Зачем сдерживать эмоции?»
© ФК Динамо Киев. Роман Яремчук

26-летний украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук рассказал, почему он эмоционально отметил гол в ворота своей бывшей команды — киевского «Динамо». В поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» победила со счетом 2:0.

«Очень приятно забивать в Лиге чемпионов. Против «Динамо» первый гол. Конечно, эмоции переполняли.

Я радовался, когда забил своей бывшей команде? Зачем сдерживать такие эмоции? Я думаю, нужно было их показать. Тяжело было их контролировать.

Я праздновал? Я просто забил гол. Я не показывал никаких жестов или еще чего-то. Когда ты забиваешь гол, ты счастлив. Тем более, в Лиге чемпионов», — рассказал Яремчук.

Контракт Яремчука принадлежал «Динамо» с 2012 по 2017 годы.

В текущем сезоне Роман провел за «Бенфику» 20 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Источник — PRESSING

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 11.12.2021 14:46
    +15
    Таких команд может быть с десяток. И что, всю оставшуюся жизнь унылым ходить? Это защитники Динамо должны плакать.
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    vitaha33
    vitaha33, 11.12.2021 14:56
    +11
    Він забив клубу, який в нього не повірив і його випер, тут нічого дивного. От якби такі емоції були, скажімо, у Ярмоли, який був лідером і капітаном Динамо, цього б не зрозуміли. А так, молодець Роман, прогресуй і надалі
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    Леонід Леонідович
    Леонід Леонідович, 11.12.2021 14:51
    +10
    Правильно зробив...
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 11.12.2021 15:03
    +7
    не переймайся, адекватні люди все зрозуміють правильно, навіть якщо б ти щось і показав в бік Суркіса
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    Умник
    Умник, 11.12.2021 14:51
    +7
    Идиотизм.
    Рому уважают все болельщики Динамо он свой.
    Зачем выдумывать всякую хрень
    Человек забил впервые за полтора месяца.
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    Николай Власов
    Николай Власов, 11.12.2021 15:31
    +1
    Михаил Степанов, 11.12.2021 15:03
    не переймайся, адекватні люди все зрозуміють правильно, навіть якщо б ти щось і показав в бік Суркіса
    💯 ПРОЦЕНТОВ ДРУЖИЩЕ
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 11.12.2021 15:51
    0
    Треба було ще факів суркам показати!!! Красава Рома!!! Зараз гармаші в нападі і інші клоуни, а свій пацик в бенфіцв рулить
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    Богдан Саженко
    Богдан Саженко, 11.12.2021 15:43
    0
    неадекват і ідіот .тіпо юрана і нічим не краще
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 11.12.2021 15:32
    0
    БРАВО РОМАН ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ ЧТОБ ТЫ ЗАБИВАЛ ЗА СБОРНУЮ НАШЕЙ РОДНОЙ СТРАНЫ УКРАИНА В ПЕРЕД
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