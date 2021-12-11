Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Хочу быть тренером, достойным славы Шахтера»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своих целях и поделился мнением о президенте «горняков» Ринате Ахметове.

- Вы уже полгода в Украине, что можете сказать без перевода, чтобы мы вас поняли?

- Спасибо, потому что меня очень хорошо приняли, здесь замечательные люди. Конечно, прежде всего я ориентируюсь на мой футбольный клуб. Хочу выразить благодарность руководству клуба, в частности, господину президенту, всему коллективу, игрокам. Я часто повторяю, что я еще должен доказать, что стою этой должности, которую мне доверили. Потому что «Шахтер» — это клуб с богатой историей. Я хочу быть тренером, достойным его славы.

- Хочу предложить вам одно фото, вспомните, где и когда вы так улыбались?

- Это мы с президентом на презентации, с одной стороны стоял я, с другой — президент. В этот день я подписал контракт, познакомился с Ахметовым, мы провели много времени вместе. Я очень сожалею о том, что больше не пришлось увидеться с ним лично. Потому что, несмотря на наши профессиональные отношения, он – президент, я – тренер, мне было очень приятно провести с ним время, поговорить о футболе в непринужденной атмосфере, не как подчиненный и начальник. Наш разговор больше напоминал обсуждение футбола в кругу друзей в пабе.

- Роберто, ваши мысли тогда и ваши мысли сейчас?

- Я никогда не живу нынешним временем. Я всегда думаю о том, что должен сделать, чего я должен достичь, всегда думаю о будущем. Поэтому в те дни, как и сегодня, я чувствую большую ответственность, потому что нужно еще многое сделать. Это были пять важных месяцев, потому что мы выиграли Суперкубок, мы квалифицировались в Лигу чемпионов, мы занимаем первое место в чемпионате Украины, это важные достижения. Но сейчас я вижу и то, что у нас нет преимущества в два или четыре очка в чемпионате. И что в групповом турнире Лиги чемпионов мы финишировали на последнем месте среди четырех команд. Мы могли бы добиться гораздо больших результатов. Поэтому я вижу именно то, чего нам не хватает, чего должны достичь.