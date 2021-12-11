Мариуполь ушел в отпуск

В пятницу, 10 декабря, «Мариуполь» провел заключительный матч в 2021 году. Мариупольцы дома проиграли «Днепру-1» со счетом 0:3. 11 декабря команда ушла в отпуск. Подготовку ко второй части сезона «Мариуполь» начнет 17 января.

Первый этап подготовки (традиционное медобследование и втягивающие тренировки) азовцы проведут дома. 25 января команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Анталию.