Роман ЯРЕМЧУК: «Интерес Барселоны? Я просто посмеялся»

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал слухи о том, что интерес к нему проявляет «Барселона»:
«Я просто посмеялся с этого. Во-первых, это несолидно. Как-то это не выглядит красиво, мне кажется».
В нынешнем сезоне на счету Яремчука 5 голов и 4 ассиста в 19 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.
Источник — PRESSING
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