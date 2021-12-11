Роман ЯРЕМЧУК: «Интерес Барселоны? Я просто посмеялся»

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал слухи о том, что интерес к нему проявляет «Барселона»:

«Я просто посмеялся с этого. Во-первых, это несолидно. Как-то это не выглядит красиво, мне кажется».

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 5 голов и 4 ассиста в 19 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.