Александрия – Шахтер. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги

В субботу, 11-го декабря, состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 14:00.
Команда Роберто Де Дзерби имеет одинаковое количество очков с «Динамо», но опережает киевлян по дополнительным показателям. Единственное поражение в нынешнем чемпионате «горняки» потерпели в домашнем поединке с «Александрией» и теперь полны решимости взять реванш у «горожан».
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Александрии.
Комментатор матча «Александрия» – «Шахтер» – Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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