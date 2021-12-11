Александрия – Шахтер. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги

В субботу, 11-го декабря, состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 14:00.

Команда Роберто Де Дзерби имеет одинаковое количество очков с «Динамо», но опережает киевлян по дополнительным показателям. Единственное поражение в нынешнем чемпионате «горняки» потерпели в домашнем поединке с «Александрией» и теперь полны решимости взять реванш у «горожан».

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Александрии.

Комментатор матча «Александрия» – «Шахтер» – Александр Монзолевский.