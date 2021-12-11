Тренер Ингульца: «Эмоции в раздевалке просто зашкаливают»

Ассистент главного тренера «Ингульца» Олег Стронцицкий прокомментировал победу своей команды над черниговской «Десной» (2:1) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.
Думаю, из последних новостей вы видели, как долго мы не побеждали. Теперь, наконец, одержали эту важную победу, так что можем спокойно идти в отпуск и с хорошим настроением готовиться ко второй половине сезона.
– Какие эмоции сейчас в раздевалке?
– Эмоции просто зашкаливают. Конечно, они положительные.
– Создал ли соперник какие-то сложности для вас?
– У соперника было несколько довольно неплохих моментов. После пропущенного мяча мы уже старались больше играть на удержание результата.
– Вашей команде сегодня удалось реализовать все наставления тренерского штаба?
– В принципе, команда полностью выполнила установку на игру. Это, собственно, и позволило получить результат.
– Две желтые карточки Опанасенко, на ваш взгляд, справедливы?
– Возможно и справедливы, с этим будет разбираться комитет арбитров. Надо просмотреть эти моменты. Оба фола вроде бы были, но заслуживали ли они желтые карточки - не могу сказать.
– Это был последний тур в этом году. Какую оценку можете дать вашей команде за эти 18 туров?
– Результат нашей работы пришел, мы наконец-то одержали эту победу. В предыдущих играх против «Шахтера» и «Зари» мы, все же, шли к этому результату. Сейчас у ребят будет время отдохнуть, а потом будем работать и готовиться ко второй части сезона.
Источник — Футбол 1/2/3
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