Экс-игрока Шахтера зовет клуб из бразильской трясины

Дентиньо заинтересовал некогда грозный «Крузейро»

  • 11.12.2021 09:39
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Экс-игрока Шахтера зовет клуб из бразильской трясины
© ФК Шахтер. Дентиньо

Четырехкратный чемпион Бразилии «Крузейро», который ныне является середняком тамошней Серии В, планирует на следующий сезон пригласить в свои ряды экс-хавбека «Шахтера» Дентиньо.

«Лисы» понимают, что не могут предложить Дентиньо такую же зарплату, как в Украине, и даже столько, сколько будут готовы платить хавбеку клубы Серии А, однако хотят заманить игрока более длительным сроком контракта и бонусами.

«Крузейро» готов заключить с Дентиньо контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. Ожидается, что для хавбека, который в январе отпразднует свое 33-летие, это будет интересным вариантом.

Также Дентиньо получит гарантии, что в случае выхода «Крузейро» в Серию А, его оклад существенно возрастет. А пока «лисы» готовы увеличивать зарплату хавбека за счет дополнительных выплат, зависящих от количества матчей, голов и результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Дентиньо проявляет «Форталеза», завоевавшая право сыграть в Кубке Либертадорес.

Источник — UOL Esporte

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