Журналист назвал клуб, в котором продолжит карьеру Дентиньо

Бывший полузащитник «Шахтера» Дентиньо в ближайшее время обретет новый клуб, которым станет бразильская «Форталеза».
По данным журналиста Rádio CBN Maceió Эмерсона Жуниора, трансфер Дентиньо уже согласован с главным тренером «Форталезы» Хуаном Пабло Войводой.
В «Форталезу» Дентиньо перейдет на правах свободного агента, статус которого получил в начале ноября после окончания договора с «Шахтером».
Ранее супруга Дентиньо Дани Соуза рассказала, что ее муж планирует продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
«Форталеза» после 35 сыгранных матчей занимает 6-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, и имеет хорошие шансы финишировать в зоне, дающей путевку в Кубок Либертадорес.
Источник — Torcedores
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.