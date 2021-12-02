Журналист назвал клуб, в котором продолжит карьеру Дентиньо

Экс-игрок «Шахтера» будет играть в Бразилии

  • 02.12.2021 15:10
  • 1437 просмотров
  • 1 комментарий
Журналист назвал клуб, в котором продолжит карьеру Дентиньо
© Instagram. Дентиньо

Бывший полузащитник «Шахтера» Дентиньо в ближайшее время обретет новый клуб, которым станет бразильская «Форталеза».

По данным журналиста Rádio CBN Maceió Эмерсона Жуниора, трансфер Дентиньо уже согласован с главным тренером «Форталезы» Хуаном Пабло Войводой.

В «Форталезу» Дентиньо перейдет на правах свободного агента, статус которого получил в начале ноября после окончания договора с «Шахтером».

Ранее супруга Дентиньо Дани Соуза рассказала, что ее муж планирует продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

«Форталеза» после 35 сыгранных матчей занимает 6-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, и имеет хорошие шансы финишировать в зоне, дающей путевку в Кубок Либертадорес.

Источник — Torcedores

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.12.2021 15:20
    0
    как для его уровня то повезло еще
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