Журналист назвал клуб, в котором продолжит карьеру Дентиньо

Бывший полузащитник «Шахтера» Дентиньо в ближайшее время обретет новый клуб, которым станет бразильская «Форталеза».

По данным журналиста Rádio CBN Maceió Эмерсона Жуниора, трансфер Дентиньо уже согласован с главным тренером «Форталезы» Хуаном Пабло Войводой.

В «Форталезу» Дентиньо перейдет на правах свободного агента, статус которого получил в начале ноября после окончания договора с «Шахтером».

Ранее супруга Дентиньо Дани Соуза рассказала, что ее муж планирует продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

«Форталеза» после 35 сыгранных матчей занимает 6-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, и имеет хорошие шансы финишировать в зоне, дающей путевку в Кубок Либертадорес.