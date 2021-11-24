Жена Дентиньо назвала клуб, в котором ее муж хотел бы продолжить карьеру

Бывший футболист «Шахтера» Дентиньо, который в начале ноября покинул стан «горняков» после истечения срока действия контракта, хотел бы продолжить карьеру в Бразилии.

Об этом рассказала его супруга и известная в Южной Америке модель Дани Соуза.

«Его контракт закончился, поэтому он может спокойно перейти. Он отдает предпочтение «Коринтиансу», это его любимая команда, где он раньше играл, но мы еще не знаем, как все сложится. Дентиньо не подписывал контракт ни с одним из клубов, потому что трансферное окно не открывалось. Он может уехать в другой чемпионат, так как есть клубы, присылающие свои приглашения, но все мы хотим, чтобы Дентиньо остался в Бразилии. Куда бы он не перешел, он будет отдавать предпочтение варианту с «Коринтиансом», - заявила Дани Соуза.

Что правда, руководство «Коринтианса» в настоящий момент не рассматривает возможность привлечения Дентиньо. Ситуация может измениться только в том случае, если подписать опытного игрока потребует главный тренер команды Сильвиньо.