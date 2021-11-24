Жена Дентиньо назвала клуб, в котором ее муж хотел бы продолжить карьеру

Экс-футболист «Шахтера» намерен остаться в Бразилии

  • 24.11.2021 16:56
  • 1095 просмотров
  • 1 комментарий
Жена Дентиньо назвала клуб, в котором ее муж хотел бы продолжить карьеру
© Instagram. Дентиньо

Бывший футболист «Шахтера» Дентиньо, который в начале ноября покинул стан «горняков» после истечения срока действия контракта, хотел бы продолжить карьеру в Бразилии.

Об этом рассказала его супруга и известная в Южной Америке модель Дани Соуза.

«Его контракт закончился, поэтому он может спокойно перейти. Он отдает предпочтение «Коринтиансу», это его любимая команда, где он раньше играл, но мы еще не знаем, как все сложится. Дентиньо не подписывал контракт ни с одним из клубов, потому что трансферное окно не открывалось. Он может уехать в другой чемпионат, так как есть клубы, присылающие свои приглашения, но все мы хотим, чтобы Дентиньо остался в Бразилии. Куда бы он не перешел, он будет отдавать предпочтение варианту с «Коринтиансом», - заявила Дани Соуза.

Что правда, руководство «Коринтианса» в настоящий момент не рассматривает возможность привлечения Дентиньо. Ситуация может измениться только в том случае, если подписать опытного игрока потребует главный тренер команды Сильвиньо.

Источник — Torcedores

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 24.11.2021 17:22
    0
    Сильвиньо - уже главный тренер Коринтианса...как время летит...вроде только совсем недавно играл
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности