Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «В риске лежит формула успеха»

Наставник «Днепра-1» объяснил, в чем феномен Артема Довбика

  • 11.12.2021 08:36
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «В риске лежит формула успеха»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич после победы над «Мариуполем» (3:0) прокомментировал бомбардирские подвиги форварда своей команды Артема Довбика.

«Все подняли рабочую этику. С того момента, когда турнирная таблица нас заставила и мы поняли, что каждое поражение было приближено к ситуации, когда можешь победить. Поднялся тренировочный процесс. Футболисты высоко держат тонус, поэтому в матче они показывают свой максимум.

Я люблю рисковать. В риске лежит формула успеха. Артем Довбик - сборник и имеет за спиной определенный опыт. Он уже столько голов забил и столько ассистов сделал. Надо давать ему право пробивать пенальти и он их спокойно реализует. То же касается и Пихаленка. Это футболисты высокого класса», - подытожил Йовичевич.

Источник — Футбол 1/2/3

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