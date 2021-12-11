15-й тур
Кельн
0 : 2
Аугсбург
10.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кельн – Аугсбург – 0:2. Неудача Козлов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор 15-го тура Бундеслиги

  • 11.12.2021 05:41
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Кельн – Аугсбург – 0:2. Неудача Козлов. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря состоялся матч 15-го тура Бундеслиги.

Кельн – Аугсбург – 0:2. Видео голов и обзор матча

Голы: Хан, 72 (0:1). Дорш, 88 (0:2)

Кельн: Швебе, Шмиц (Мере, 87), Кцихос, Килиан, Озджан, Любичич, Хектор, Дуда, Андерссон (Шауб, 84), Кайнц (Тильманн, 83), Модест.

Аугсбург: Гикевич, Гумны, Оксфорд, Гауэлеув, Ягу Амарал, Моравек (Педерсен, 58), Дорш, Грегорич (Кордова, 79), Варгас (Саренрен-Базе, 79), Калиджури (Йенсен, 58), Хан (Фрамбергер, 90+3).

Предупреждения: Килиан 57, Озджан 87 – Грегорич 25, Дорш 40, Гауэлеув 57, Кордова 86.

Судья: Иттрих

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Никлас Дорш (Аугсбург).
72' ГОЛ ! Мяч забил Андре Хан (Аугсбург).

Источник — Sport.ua

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