16-й тур
Брентфорд
2 : 1
Уотфорд
10.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Брентфорд – Уотфорд – 2:1. Решающий пенальти на 90+5. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ

  • 11.12.2021 04:59
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Брентфорд – Уотфорд – 2:1. Решающий пенальти на 90+5. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ. Решающим стал пенальти на 90+5 минуте.

Брентфорд – Уотфорд – 2:1. Видео голов и обзор матча

Голы: Деннис, 24 (0:1). Янссон, 84 (1:1). Мбеумо, 90+5, пенальти (2:1)

Брентфорд: Фернандес, Хенри (Оньека, 77), Гуд, Янссон, Роэрслев Расмуссен, Нергор, Йенсен (Годдос, 69), Баптист, Янельт, Висса (Форсс, 69), Мбеумо.

Уотфорд: Бахманн, Нгакия, Трост-Эконг, Каткарт, Кико Фемения, Клеверли (Жоау Педру, 57), Сиссоко, Куцка, Кинг, Деннис (Озан Туфан, 90+1), Кучо Эрнандес (Сема, 76)

Предупреждения: Янельт 68, Янссон 70, Гуд 81, Оньека 90

Судья: Оливер

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
84' ГОЛ ! Мяч забил Понтус Янссон (Брентфорд).
24' ГОЛ ! Мяч забил Бонавентуре Деннис (Уотфорд).

Источник — Sport.ua

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