Брентфорд – Уотфорд – 2:1. Решающий пенальти на 90+5. Видео голов и обзор

10 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ. Решающим стал пенальти на 90+5 минуте.
Брентфорд – Уотфорд – 2:1. Видео голов и обзор матча
Голы: Деннис, 24 (0:1). Янссон, 84 (1:1). Мбеумо, 90+5, пенальти (2:1)
Брентфорд: Фернандес, Хенри (Оньека, 77), Гуд, Янссон, Роэрслев Расмуссен, Нергор, Йенсен (Годдос, 69), Баптист, Янельт, Висса (Форсс, 69), Мбеумо.
Уотфорд: Бахманн, Нгакия, Трост-Эконг, Каткарт, Кико Фемения, Клеверли (Жоау Педру, 57), Сиссоко, Куцка, Кинг, Деннис (Озан Туфан, 90+1), Кучо Эрнандес (Сема, 76)
Предупреждения: Янельт 68, Янссон 70, Гуд 81, Оньека 90
Судья: Оливер
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Понтус Янссон (Брентфорд).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Бонавентуре Деннис (Уотфорд).
Источник — Sport.ua
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