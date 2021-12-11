Долги уменьшились. Футболистам Десны выплатили зарплаты за два месяца

У черниговской «Десны» улучшилось финансовое положение, и долги перед футболистами уменьшаются.

В последние две недели игрокам выплатили зарплаты за два месяца, информируют журналисты УПЛ онлайн.

В матче 18-го тура «Десна» на выезде проиграла «Ингульцу» со счетом 1:2.