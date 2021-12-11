Шахтер отправился на матч с Александрией без нескольких основных игроков

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби взял на игру 20 футболистов

  • 11.12.2021 02:58
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Шахтер отправился на матч с Александрией без нескольких основных игроков
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

В субботу, 11 декабря, в Александрии на стадионе «Ника» состоится поединок 18-го тура УПЛ, в котором «Александрия» будет принимать донецкий «Шахтер».

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби взял на игру 20 футболистов:

  • Вратари: Пятов, Трубин.
  • Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь.
  • Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо.
  • Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо.

Не полетели с командой Алексей Шевченко, Виктор Корниенко, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка и Марлос.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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