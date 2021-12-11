Шахтер отправился на матч с Александрией без нескольких основных игроков

В субботу, 11 декабря, в Александрии на стадионе «Ника» состоится поединок 18-го тура УПЛ, в котором «Александрия» будет принимать донецкий «Шахтер».
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби взял на игру 20 футболистов:
- Вратари: Пятов, Трубин.
- Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь.
- Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо.
- Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо.
Не полетели с командой Алексей Шевченко, Виктор Корниенко, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка и Марлос.
⚒ Заявка «Шахтера» на матч с «Александрией».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 10, 2021
Субботняя игра Премьер-лиги начнется в 14:00.#Shakhtar #АлександрияШахтер pic.twitter.com/Rat3mkho8o
Источник — ФК Шахтер Донецк
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