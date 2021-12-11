ИВАНОВ: «Пенальти и удаление решили исход матча с Днепром-1»

Тренер «Мариуполя» Александр Иванов прокомментировал поражение в УПЛ

  • 11.12.2021 01:36
  • 67 просмотров
  • 0 комментариев
ИВАНОВ: «Пенальти и удаление решили исход матча с Днепром-1»
© ФК Мариуполь. Александр Иванов

Тренер «Мариуполя» Александр Иванов прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 18-го тура УПЛ:

– Показалось, что футболисты «Мариуполя» оказались психологически не готовы к этой игре и мыслями уже были в отпуске. Согласны с таким мнением?

– Я не разделяю такого мнения. До гола мы ни в чем не уступали сопернику. Мы прекрасно знали, что за команда нам противостоит. Пенальти в наши ворота (ставшее уже традиционным), потом удаление предопределили исход матча. К сожалению, мы на это повлиять не могли. Во втором тайме еще одно пенальти. «Днепр-1» – очень сильная команда. Но, повторюсь, до первого гола мы ей не уступали.

– Алексей Кащук сфолил на пенальти, потом заработал удаление. С чем связана такая его игра?

– Не открою секрета, если скажу, что Кащук – один из самых «мягких» игроков нашей команды. Его пенальти? Об этом надо не только у меня спрашивать, но и у других людей – в чем там было пенальти. Мне тоже интересно это узнать.

– Сейчас время подбивать итоги. На какую оценку наиграл «Мариуполь»?

– Определенное качество игры у нас есть, но тот результат, который у нас есть, дает ответ на этот вопрос. Последнее место – естественно, что оценка будет негативной.

Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности