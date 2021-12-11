ИВАНОВ: «Пенальти и удаление решили исход матча с Днепром-1»

Тренер «Мариуполя» Александр Иванов прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 18-го тура УПЛ:

– Показалось, что футболисты «Мариуполя» оказались психологически не готовы к этой игре и мыслями уже были в отпуске. Согласны с таким мнением?

– Я не разделяю такого мнения. До гола мы ни в чем не уступали сопернику. Мы прекрасно знали, что за команда нам противостоит. Пенальти в наши ворота (ставшее уже традиционным), потом удаление предопределили исход матча. К сожалению, мы на это повлиять не могли. Во втором тайме еще одно пенальти. «Днепр-1» – очень сильная команда. Но, повторюсь, до первого гола мы ей не уступали.

– Алексей Кащук сфолил на пенальти, потом заработал удаление. С чем связана такая его игра?

– Не открою секрета, если скажу, что Кащук – один из самых «мягких» игроков нашей команды. Его пенальти? Об этом надо не только у меня спрашивать, но и у других людей – в чем там было пенальти. Мне тоже интересно это узнать.

– Сейчас время подбивать итоги. На какую оценку наиграл «Мариуполь»?

– Определенное качество игры у нас есть, но тот результат, который у нас есть, дает ответ на этот вопрос. Последнее место – естественно, что оценка будет негативной.