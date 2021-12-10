Игорь ЛЕОНОВ: «Человек просто хочет хайпануть на Селезневе и Минае»

Наставник «Миная» – о конфликте Евгения Селезнева с журналистом

  • 10.12.2021 21:40
  • 944 просмотра
  • 1 комментарий
Игорь ЛЕОНОВ: «Человек просто хочет хайпануть на Селезневе и Минае»
© ФК Минай. Игорь Леонов

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов высказался по поводу угроз от форварда Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива.

– Сенькив говорит неправду. Он был в раздевалке? Не то чтобы меня это достало, но он не имеет права такое писать. Писать можно, если есть хороший, достоверный источник. А то, как пишет он – для меня это неприемлемо. Он хочет хайпануть на «Минае». Селезнев – легенда, на нем хотят сделать имя. Если бы он выкладывал правду, я бы ничего не говорил.

Если бы Селезнев всегда был пьян, его бы здесь не было. А гуляет ли он в свободное время, я не знаю, я же не слежу за ним. На тренировки он всегда приходит нормальным, но за пределами тренировочной базы я не могу контролировать футболиста.

Я не потерплю, когда пишут брехню обо мне и команде. Он пишет, что я не контролирую раздевалку. А он там был? Спросите у ребят, 25 человек, контролирую я раздевалку или нет.

Селезнев не на меня кричал на том видео, а на кого-то – не знаю на кого. Когда он пришел в раздевалку, там была другая ситуация. Если бы он кричал на меня, его бы уже не было в команде. Но там видно, что он кричал не на меня.

– Вы сказали, что есть люди, которые говорят Сенькиву, что писать, что он пишет на заказ. Кого вы имели в виду?
– Это уже мои проблемы. Я вообще не хочу разговаривать с ним, он пишет брехню. Клянусь. Человек просто хочет хайпануть на Селезневе и «Минае». А кого я имел в виду – он просто неправильно меня понял, я хотел другое сказать. Я хотел сказать, чтобы он не трогал Селезнева. Пусть отпустит его и «Минай».

Источник — Трибуна

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности