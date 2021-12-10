Игорь ЛЕОНОВ: «Человек просто хочет хайпануть на Селезневе и Минае»

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов высказался по поводу угроз от форварда Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива.

– Сенькив говорит неправду. Он был в раздевалке? Не то чтобы меня это достало, но он не имеет права такое писать. Писать можно, если есть хороший, достоверный источник. А то, как пишет он – для меня это неприемлемо. Он хочет хайпануть на «Минае». Селезнев – легенда, на нем хотят сделать имя. Если бы он выкладывал правду, я бы ничего не говорил.

Если бы Селезнев всегда был пьян, его бы здесь не было. А гуляет ли он в свободное время, я не знаю, я же не слежу за ним. На тренировки он всегда приходит нормальным, но за пределами тренировочной базы я не могу контролировать футболиста.

Я не потерплю, когда пишут брехню обо мне и команде. Он пишет, что я не контролирую раздевалку. А он там был? Спросите у ребят, 25 человек, контролирую я раздевалку или нет.

Селезнев не на меня кричал на том видео, а на кого-то – не знаю на кого. Когда он пришел в раздевалку, там была другая ситуация. Если бы он кричал на меня, его бы уже не было в команде. Но там видно, что он кричал не на меня.

– Вы сказали, что есть люди, которые говорят Сенькиву, что писать, что он пишет на заказ. Кого вы имели в виду?

– Это уже мои проблемы. Я вообще не хочу разговаривать с ним, он пишет брехню. Клянусь. Человек просто хочет хайпануть на Селезневе и «Минае». А кого я имел в виду – он просто неправильно меня понял, я хотел другое сказать. Я хотел сказать, чтобы он не трогал Селезнева. Пусть отпустит его и «Минай».