Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чемоданы готовы, жена звонит, но нужно играть важный матч»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу над «Мариуполем» (3:0) в матче 18 тура украинской Премьер-лиги.

«Последний матч в году всегда неприятный. Кто играл в футбол, понимает, о чем я говорю. Чемоданы уже готовы, жена звонит, а нужно играть, потому что важный матч. Особенно это касается команды, которая ставит задачи перед собой. Хотели победить, чтобы фундамент на вторую часть был твёрже.

Сегодня команда сыграла хороший матч. Мы были лучше и заслуженно победили. Хочу похвалить «Мариуполь». Очень технически обученная команда. Молодая команда, которая играет в открытый футбол и опасный для всех соперников. Возможно счет показывает, что была легкая игра, но на самом деле это не так. Была тяжелая и напряженная игра для нас», - сказал Йовичевич.