Селезнев против Сенькива! Промоутеры предложили провести бой MMA

Промоутерская компания B1 MMA предложила, как решить конфликт форварда «Миная» Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива:
«Селезнев, Сенькив, предлагаем разрешить ваш конфликт в пределах правил ММА в октагоне Mad Cage! С судьями и перчатками!»
Напомним, форвард «Миная» Евгений Селезнев в телефонных разговорах угрожал журналисту Андрею Сенькиву, ведущему футбольной программы ТаТоТаке. В результате Сенькив подал заявление в полицию.
ВИДЕО. Да я тебе таких лещей надаю! Селезнев с матами угрожал журналисту
Источник — Instagram
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Хотя, конечно, в последнее время спрос на мужиков постепенно исчезает...
В трендах такие вот "трансгендеры" и прочие нетрадиционные, которые и пропагандирую всякую мерзость, вроде гей-парадов и прочее...
Однозначно, мужик себя голубым или трансгендером не назовет...
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Если вы такое предлагаете, тогда давайте организуем бои Зеленского, депутатов, министров с избирателями, которые ними недовольны? Чтобы каждый с улицы, кто чувствует в себе силы, мог вызвать на ММА бой любого депутата, министра, чиновника, особенно врунов, коррупционеров, воришек?
Хотя, конечно, в последнее время спрос на мужиков постепенно исчезает...
В трендах такие вот "трансгендеры" и прочие нетрадиционные, которые и пропагандирую всякую мерзость, вроде гей-парадов и прочее...
Однозначно, мужик себя голубым или трансгендером не назовет...
-
Если вы такое предлагаете, тогда давайте организуем бои Зеленского, депутатов, министров с избирателями, которые ними недовольны? Чтобы каждый с улицы, кто чувствует в себе силы, мог вызвать на ММА бой любого депутата, министра, чиновника, особенно врунов, коррупционеров, воришек?
В этом есть определенная логика, так как обществом должны править воины (по духу и по телу), которые в войнах будут стоять в первых рядах, а не на дачах в Конче-Заспе за 5-метровым забором сидеть.
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Такое сейчас практикуется в Израиле, где военные имеют большой почет и привилегии для построения политической карьеры в государстве. И это очень правильно, с моей точки зрения. Страной должны править самые сильные, порядочные и храбрые граждане, а не .....
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Если вы такое предлагаете, тогда давайте организуем бои Зеленского, депутатов, министров с избирателями, которые ними недовольны? Чтобы каждый с улицы, кто чувствует в себе силы, мог вызвать на ММА бой любого депутата, министра, чиновника, особенно врунов, коррупционеров, воришек?
А про чиновников-депутатов-олигархов, то это однозначно, просто красота была бы... Этих мразей-кровопийц вообще через одного расстреливать надо, а оставшихся на зону. Надолго.
Хотя, конечно, в последнее время спрос на мужиков постепенно исчезает...
В трендах такие вот "трансгендеры" и прочие нетрадиционные, которые и пропагандирую всякую мерзость, вроде гей-парадов и прочее...
Однозначно, мужик себя голубым или трансгендером не назовет...
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