Селезнев против Сенькива! Промоутеры предложили провести бой MMA

Промоутерская компания B1 MMA придумала решение конфликта

  • 10.12.2021 19:08
  • 2007 просмотров
  • 13 комментариев
Селезнев против Сенькива! Промоутеры предложили провести бой MMA
© B1 MMA

Промоутерская компания B1 MMA предложила, как решить конфликт форварда «Миная» Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива:

«Селезнев, Сенькив, предлагаем разрешить ваш конфликт в пределах правил ММА в октагоне Mad Cage! С судьями и перчатками!»

Напомним, форвард «Миная» Евгений Селезнев в телефонных разговорах угрожал журналисту Андрею Сенькиву, ведущему футбольной программы ТаТоТаке. В результате Сенькив подал заявление в полицию.

ВИДЕО. Да я тебе таких лещей надаю! Селезнев с матами угрожал журналисту

Источник — Instagram

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 10.12.2021 19:27 (изменен)
    +6
    svetlog, 10.12.2021 19:20
    Да этот рагуль забздит, естественно... Селезнев, при всех своих загонах и выпендрежах, мужик, этого не отнять, и, естественно, предлагает разобраться по мужски.
    Хотя, конечно, в последнее время спрос на мужиков постепенно исчезает...
    В трендах такие вот "трансгендеры" и прочие нетрадиционные, которые и пропагандирую всякую мерзость, вроде гей-парадов и прочее...
    Однозначно, мужик себя голубым или трансгендером не назовет...
    То есть надо бить (вызывать на поединок) каждого журналиста, который кого-то критикует? Могу сказать, что 90% профессиональных спортсменов набьет морду любому олигарху, журналисту или чиновнику.
    -
    Если вы такое предлагаете, тогда давайте организуем бои Зеленского, депутатов, министров с избирателями, которые ними недовольны? Чтобы каждый с улицы, кто чувствует в себе силы, мог вызвать на ММА бой любого депутата, министра, чиновника, особенно врунов, коррупционеров, воришек?
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 10.12.2021 19:11 (изменен)
    +5
    Будет ли бой Ахметов против Суркиса, а потом Ахметов против Коломойского, Путин против Кадырова, Зеленский против Порошенко?
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    Український Крим
    Український Крим, 10.12.2021 19:16
    +4
    Ще про вас щось почую на цьому сайті, дам пиз..ди обом
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    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 10.12.2021 19:36 (изменен)
    +3
    Это макеевский ватник,трамадольщик,планокур,и алкаш,бычяра, кормилец грёбаный!но один на один журналюге ловить нечего
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    zhyr
    zhyr, 10.12.2021 19:31
    +3
    svetlog, 10.12.2021 19:20
    Да этот рагуль забздит, естественно... Селезнев, при всех своих загонах и выпендрежах, мужик, этого не отнять, и, естественно, предлагает разобраться по мужски.
    Хотя, конечно, в последнее время спрос на мужиков постепенно исчезает...
    В трендах такие вот "трансгендеры" и прочие нетрадиционные, которые и пропагандирую всякую мерзость, вроде гей-парадов и прочее...
    Однозначно, мужик себя голубым или трансгендером не назовет...
    А Сєлєзньов не хоче вийти проти професійного боксера, наприклад? Це буде приблизно те ж. Професійний спортсмен, який все життя тренується, в тому числі в качалці, кидає виклик журналісту, який саме важке, що підіймає, це бутилку з пивом. Був би він таким "мужиком" проти умовних Усика, чи Беленюка? Він би язик в опу собі засунув
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    slavarost
    slavarost, 10.12.2021 19:42 (изменен)
    +1
    alefteev77, 10.12.2021 19:27
    То есть надо бить (вызывать на поединок) каждого журналиста, который кого-то критикует? Могу сказать, что 90% профессиональных спортсменов набьет морду любому олигарху, журналисту или чиновнику.
    -
    Если вы такое предлагаете, тогда давайте организуем бои Зеленского, депутатов, министров с избирателями, которые ними недовольны? Чтобы каждый с улицы, кто чувствует в себе силы, мог вызвать на ММА бой любого депутата, министра, чиновника, особенно врунов, коррупционеров, воришек?
    Было бы прикольно, например депутат против депутата. Рейтинги были бы сумасшедшие. Это тебе не тупая болтовня из пустого в порожнее
    Ссылка
    Андрей Гинов
    Андрей Гинов, 10.12.2021 19:41
    +1
    Так по идее что бы провести этот бой селезню надо будет выйти с тюрьмы....
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    marko2020
    online
    marko2020, 10.12.2021 19:57
    0
    alefteev77, 10.12.2021 19:11
    Будет ли бой Ахметов против Суркиса, а потом Ахметов против Коломойского, Путин против Кадырова, Зеленский против Порошенко?
    Готов отдать 100$ за бой Ахметова с Суркисрм, только фул контакт что бы был) вот это умора была б😂
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    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 10.12.2021 19:55
    0
    Диктант пусть напишут...
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 10.12.2021 19:48 (изменен)
    0
    slavarost, 10.12.2021 19:42
    Было бы прикольно, например депутат против депутата. Рейтинги были бы сумасшедшие. Это тебе не тупая болтовня из пустого в порожнее
    Такое было у древних шумеров, любой гражданин мог вызвать правителя на поединок. Похожее практиковалось в Спарте, Риме.
    В этом есть определенная логика, так как обществом должны править воины (по духу и по телу), которые в войнах будут стоять в первых рядах, а не на дачах в Конче-Заспе за 5-метровым забором сидеть.
    -
    Такое сейчас практикуется в Израиле, где военные имеют большой почет и привилегии для построения политической карьеры в государстве. И это очень правильно, с моей точки зрения. Страной должны править самые сильные, порядочные и храбрые граждане, а не .....
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 10.12.2021 19:48
    0
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    svetlog
    svetlog, 10.12.2021 19:39
    -1
    alefteev77, 10.12.2021 19:27
    То есть надо бить (вызывать на поединок) каждого журналиста, который кого-то критикует? Могу сказать, что 90% профессиональных спортсменов набьет морду любому олигарху, журналисту или чиновнику.
    -
    Если вы такое предлагаете, тогда давайте организуем бои Зеленского, депутатов, министров с избирателями, которые ними недовольны? Чтобы каждый с улицы, кто чувствует в себе силы, мог вызвать на ММА бой любого депутата, министра, чиновника, особенно врунов, коррупционеров, воришек?
    Речь не о критике, как таковой, а о бабских сплетнях... и, неплохо было бы некоторым таким сплетникам ответить за свой понос... немного бы думали, перед тем, как языком молотить.
    А про чиновников-депутатов-олигархов, то это однозначно, просто красота была бы... Этих мразей-кровопийц вообще через одного расстреливать надо, а оставшихся на зону. Надолго.
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    svetlog
    svetlog, 10.12.2021 19:20
    -9
    Да этот рагуль забздит, естественно... Селезнев, при всех своих загонах и выпендрежах, мужик, этого не отнять, и, естественно, предлагает разобраться по мужски.
    Хотя, конечно, в последнее время спрос на мужиков постепенно исчезает...
    В трендах такие вот "трансгендеры" и прочие нетрадиционные, которые и пропагандирую всякую мерзость, вроде гей-парадов и прочее...
    Однозначно, мужик себя голубым или трансгендером не назовет...
    Ссылка
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