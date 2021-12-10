Ингулец – Десна. Юрченко и Болбат выйдут в основе

Стали известны составы команд

  • 10.12.2021 18:45
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Ингулец – Десна. Юрченко и Болбат выйдут в основе
© ФК Десна. Владлен Юрченко

Сегодня, 10 декабря «Ингулец» в 18-м туре УПЛ примет «Десну». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ингулец»: Шуст, Салем, Опанасенко, Поспелов, Полегенько, Козак, Лупашко, Коваленко, Шишка, Запорожец, Стефен

«Десна»: Мысак, Сафронов, Селин, Цымбалюк, Болбат, Арвеладзе, Волошин, Завийский, Юрченко,  Безбородько, Дегтярев

Источник — УПЛ

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