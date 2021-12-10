Ингулец – Десна. Юрченко и Болбат выйдут в основе

Сегодня, 10 декабря «Ингулец» в 18-м туре УПЛ примет «Десну». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ингулец»: Шуст, Салем, Опанасенко, Поспелов, Полегенько, Козак, Лупашко, Коваленко, Шишка, Запорожец, Стефен
«Десна»: Мысак, Сафронов, Селин, Цымбалюк, Болбат, Арвеладзе, Волошин, Завийский, Юрченко, Безбородько, Дегтярев
Источник — УПЛ
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