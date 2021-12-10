Форли. Сачко вышел в полуфинал, обыграв лидера посева

Сегодня Виталий Сачко в четвертьфинале хардового челленджера в итальянском Форли в двух сетах обыграл первого номера посева, американца Максима Кресси. Судьба обоих сетов решалась на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа и 6 минут.
1/2 финала
Максим Кресси (США) – Виталий Сачко (Украина) – 6:7 (4), 6:7 (2)
В полуфинале соперником Сачко станет россиянин Павел Котов.
Вчера во втором раунде украинский теннисист обыграл итальянца Даниэле Капекки.
Источник — Sport.ua
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