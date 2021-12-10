Форли. Сачко вышел в полуфинал, обыграв лидера посева

Украинец обыграл Максима Кресси

  • 10.12.2021 17:43
  • 394 просмотра
  • 3 комментария
Форли. Сачко вышел в полуфинал, обыграв лидера посева
© ATP. Виталий Сачко

Сегодня Виталий Сачко в четвертьфинале хардового челленджера в итальянском Форли в двух сетах обыграл первого номера посева, американца Максима Кресси. Судьба обоих сетов решалась на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа и 6 минут.

1/2 финала

Максим Кресси (США) – Виталий Сачко (Украина) – 6:7 (4), 6:7 (2)

В полуфинале соперником Сачко станет россиянин Павел Котов.

Вчера во втором раунде украинский теннисист обыграл итальянца Даниэле Капекки.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 10.12.2021 18:28
    +1
    Приходько и Сачко прошли первых сеяных ждём их в финале
    Ссылка
    Spectra
    online
    Spectra, 10.12.2021 18:11
    +1
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    Andrey_1992
    Andrey_1992, 10.12.2021 18:44
    0
    Сачко зобовязаний проходити в фінал!!!
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