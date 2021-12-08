Сачко пробился в четвертьфинал на турнире в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№255 ATP) одержал еще одну волевую победу а рамках челленджера в Италии.



Во втором раунде украинец, который был посеян под шестым номером, одолел квалифаера Даниэле Капекки из Италии (№661 ATP).



Форли. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Даниэле Капекки (Италия) – 6:7(4), 6:1, 6:2



Далее по сетке первый сеяный Максим Кресси из США (№112 ATP) или Маттео Гиганте из Италии (№882 ATP).