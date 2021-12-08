Сачко пробился в четвертьфинал на турнире в Италии

Виталий одержал вторую победу на соревнованиях в Форли

  • 08.12.2021 15:35
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Сачко пробился в четвертьфинал на турнире в Италии
© ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№255 ATP) одержал еще одну волевую победу а рамках челленджера в Италии.
 
Во втором раунде украинец, который был посеян под шестым номером, одолел квалифаера Даниэле Капекки из Италии (№661 ATP).
 
Форли. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Даниэле Капекки (Италия) – 6:7(4), 6:1, 6:2
 
Далее по сетке первый сеяный Максим Кресси из США (№112 ATP) или Маттео Гиганте из Италии  (№882 ATP). 

Источник — Sport.ua

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