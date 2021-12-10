ФОТО. Игроки Шахтера вручили подарки детям

Сегодня, 10 декабря «Шахтер» провел свою последнюю тренировку в 2021 году – после завтрашнего матча против «Александрии» команда отправится в отпуск.

После матча игроки «Шахтера» приняли участие в традиционной ежегодной акции и вручили подарки 30 детям-инвалидам, которые занимаются в проекте «Давай, играй!» в Киеве: