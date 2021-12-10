ФОТО. Игроки Шахтера вручили подарки детям

Сегодня, 10 декабря «Шахтер» провел свою последнюю тренировку в 2021 году – после завтрашнего матча против «Александрии» команда отправится в отпуск.
После матча игроки «Шахтера» приняли участие в традиционной ежегодной акции и вручили подарки 30 детям-инвалидам, которые занимаются в проекте «Давай, играй!» в Киеве:
Источник — ФК Шахтер Донецк
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