Мариуполь – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 10 декабря «Мариуполь» в стартовом матче 16-го тура УПЛ принимает «Днепр-1». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Холод, Петерман, Мишнев, Очеретько, Кащук, Топалов
«Днепр-1»: Кожокару, Кравченко, Сваток, Маседу, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Джурасек, Гуцуляк, Назаренко, Довбик
Источник — УПЛ
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