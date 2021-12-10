Барселона потеряла ключевого игрока до конца года

У Жорди Альбы травма

  • 10.12.2021 15:24
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Барселона потеряла ключевого игрока до конца года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

Защитник «Барселоны» Жорди Альба не сыграет до конца 2021 года. Это связано с мышечной травмой, которую 32-летний испанец получил в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (поражение 0:3).

Тренерский штаб «Барселоны» не хочет рисковать здоровьем Альбы и не будет форсировать его восстановление. Это значит, что Альба пропустит матчи Ла Лиги против «Осасуны», «Эльче» и «Севильи».

В нынешнем сезоне на счету Альбы 5 ассистов в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Источник — Sport.es

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