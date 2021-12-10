Унаи ЭМЕРИ: «Думал, Аталанта вытащит кролика из шляпы»

Наставник «Вильярреала» - о победе над «Аталантой»

  • 10.12.2021 14:52
  • 322 просмотра
  • 1 комментарий
Унаи ЭМЕРИ: «Думал, Аталанта вытащит кролика из шляпы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы 3:2 над «Аталантой» в 6-м туре Лиги чемпионов:

«Аталанта» входит в элиту европейского футбола, против нее очень сложно играть. Они демонстрируют красивый футбол и находятся в отличной форме. Мы знали, что даже при счете 3:0 они способны изменить ситуацию. Нужно было сохранять концентрацию.

Когда «Аталанта» отыгралась до 3:2, я действительно подумал, что они вытащат кролика из шляпы. Мы не были уверены в победе, но все получилось. В соперниках была одна из лучших команд Италии и Европы. Эта победа придаст нам авторитет и уверенность».

Источник — Football-Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 10.12.2021 14:54
    0
    тоесть поподание в крестовину со штрафного от Мали и пробитие мимо ворот с пару метров он проспал?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности