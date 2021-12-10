Унаи ЭМЕРИ: «Думал, Аталанта вытащит кролика из шляпы»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы 3:2 над «Аталантой» в 6-м туре Лиги чемпионов:

«Аталанта» входит в элиту европейского футбола, против нее очень сложно играть. Они демонстрируют красивый футбол и находятся в отличной форме. Мы знали, что даже при счете 3:0 они способны изменить ситуацию. Нужно было сохранять концентрацию.

Когда «Аталанта» отыгралась до 3:2, я действительно подумал, что они вытащат кролика из шляпы. Мы не были уверены в победе, но все получилось. В соперниках была одна из лучших команд Италии и Европы. Эта победа придаст нам авторитет и уверенность».