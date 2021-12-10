Шахтер объяснил, почему продлил контракты Алана Патрика и Майкона

Сергей Палкин рассказал о новых контрактах полузащитников

  • 10.12.2021 14:30
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Шахтер объяснил, почему продлил контракты Алана Патрика и Майкона
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что стояло за решением клуба продлить контракты хавбеков Алана Патрика и Майона на 4 года.

– Сергей Анатольевич, почему решили продлить контракт с Аланом Патриком и почему именно на 4 года, учитывая, что ему 30 лет?
– Во-первых, Алан Патрик сегодня в хорошей физической форме. Мы общались с докторами и тренерским штабом и считаем, что 4 года он без проблем будет играть на хорошем уровне. Почему продлили? Собственно, объяснения не нужны, потому что все знают Алана Патрика, уровень футбола, который он показывает, насколько он вообще ценен в построении атак нашего клуба, в нашей игре. Ответ очевиден и никаких экспертных супермнений не может быть.

– Первый контракт с «Шахтером» Алан Патрик подписал в 2011 году. Вы тогда могли предположить, что спустя 10 лет он будет одним из ключевых игроков?
– С учетом того, что он достаточно много лет был в арендах, не в одном бразильском клубе, а в нескольких, это было сложно представить. По большому счету то, что он не был заигран, зависело от главного тренера – у него было свое видение игры, и, к сожалению, Алан Патрик не особо в него вписывался. Но времена меняются, тренеры меняются. Сегодня Алан показывает шикарный футбол, нравится тренерскому штабу, главному тренеру, и то, что сегодня происходит, это в какой-то степени тоже заслуга тренеров, их желания, чтобы Патрик как можно дольше оставался в нашем клубе.

– За эти годы Алан Патрик забил 26 мячей, а в прошлом году даже выиграл в «Battle голов» «Шахтера». Какой гол запомнился вам лично? Ждете ли от него новых шедевров в ближайшие 4 года?
– Его голы – это экстра к тому, что он делает на поле. От него-то мы не ожидаем громадного количества голов, мы ожидаем от него ведения самой игры. Он ее прекрасно ведет, чувствует партнеров. Самое главное, что он как дирижер на поле – от него, по большому счету, зависит, в какой футбол мы будем играть, как будем играть. Это очень серьезная, сложная, одна из главных позиций и ролей, которую он играет.

– С Майконом также контракт продлен на 4 года. Что можете сказать об этом игроке? Какие его ключевые характеристики?
– Алан Патрик и Майкон – футболисты примерно одинакового амплуа. Майкон, может быть, чуть больше связан с обороной. Но если анализировать в общем, то они одинакового плана, и их роль на футбольном поле, скажем так, в одной проекции. Для главного тренера Майкон – один из ключевых футболистов, он ему очень нравится. И самое главное, как он понимает футбол Де Дзерби. У Майкона с этим все в порядке. По большому счету он один из первых футболистов, кто детально понял, что хочет от игроков наставник. Этот факт тоже импонирует тренерскому штабу. Сегодня мы подписали новый четырехлетний контракт, и я думаю, что Майкон будет нас очень и очень радовать своей красивой игрой, пониманием футбола и ведением игры. Поэтому хочется пожелать ему только удачи и всех успехов.

– И с Майконом, и с Аланом подписали на одинаковый срок, хотя Майкон моложе, ему 24 года…
– В этом вопросе нет закономерности или какой-то зависимости. Просто к этой цифре пришли в переговорном процессе с агентами футболистов и с футболистами.

– Можно сказать, что Майкон на пути к тому, чтобы стать основным опорником «Шахтера»?
– По большому счету он сегодня основной опорник. Если бы он не был основным, вряд ли мы бы предпринимали какие-то телодвижения, при том что у него оставалось еще полтора года контракта. Можно было еще полгода-год подождать, но мы решили сыграть на опережение и подписали четырехлетний контракт.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
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    Dreifus
    Dreifus, 10.12.2021 15:09
    0
    По Майкону очень сомнительное решение.
    Марлон вон тоже хорошо понял, что хочет ДеДзерби, вот только косячит аж в путь.
    ИМХО из нынешней основы и предосновы слабее Майкона только Маркос Антонио и Исмаили.
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