Виталий Вернидуб стал автором первого автогола украинцев в Лиге конференций

Виталий Вернидуб, забив мяч в свои ворота в поединке с «Буде-Глимт» (1:1), можно сказать, вошел в историю, став автором первого автогола украинцев в Лиге Конференций. В общем же за время выступления в еврокубках игроки «Зари» 4 раза поражали свои ворота, причем в трех случаях эти голы оказывались решающими.
Среди наших клубов больше «самострелов» совершили только футболисты «Динамо» - 8 и «Шахтера» - 7.
К слову, мяч забитый капитаном черно-бело-красных, оказался вдвойне «юбилейным» - 30-м, пропущенным луганчанами в еврокубках на своем поле, и 20-м, побывавшим в воротах наших команд в матчах с коллективами из Норвегии.
Премьерные автоголы украинских клубов в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Кубок кубков
|
28.09.1983
|
Михаил СОКОЛОВСКИЙ
|
Шахтер
|
Б-1901 (д)
|
23’ (0:1)
|
4:2
|
Кубок УЕФА
|
27.11.1985
|
Сергей ПУЧКОВ
|
Днепр
|
Хайдук (д)
|
78’ (0:1)
|
0:1
|
Лига чемпионов
|
21.08.1996
|
Александр ГОЛОВКО
|
Динамо
|
Рапид В (д)
|
62’ (1:4)
|
2:4
|
Лига Европы
|
26.08.2010
|
Денис ГОЛАЙДО
|
Таврия
|
Байер (д)
|
75’ (1:2)
|
1:3
|
Лига конференций
|
09.12.2021
|
Виталий ВЕРНИДУБ
|
Заря
|
Буде/Глимт (д)
|
68’ (1:1)
|
1:1
Источник — Sport.ua
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