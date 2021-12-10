Виталий Вернидуб стал автором первого автогола украинцев в Лиге конференций

Виталий Вернидуб, забив мяч в свои ворота в поединке с «Буде-Глимт» (1:1), можно сказать, вошел в историю, став автором первого автогола украинцев в Лиге Конференций. В общем же за время выступления в еврокубках игроки «Зари» 4 раза поражали свои ворота, причем в трех случаях эти голы оказывались решающими.

Среди наших клубов больше «самострелов» совершили только футболисты «Динамо» - 8 и «Шахтера» - 7.

К слову, мяч забитый капитаном черно-бело-красных, оказался вдвойне «юбилейным» - 30-м, пропущенным луганчанами в еврокубках на своем поле, и 20-м, побывавшим в воротах наших команд в матчах с коллективами из Норвегии.

Премьерные автоголы украинских клубов в еврокубковых турнирах