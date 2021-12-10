Виталий Вернидуб стал автором первого автогола украинцев в Лиге конференций

Игроки «Зари» забили 4 мяча в свои ворота в еврокубках

  • 10.12.2021 12:07
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Виталий Вернидуб стал автором первого автогола украинцев в Лиге конференций
© ФК Заря

Виталий Вернидуб, забив мяч в свои ворота в поединке с «Буде-Глимт» (1:1), можно сказать, вошел в историю, став автором первого автогола украинцев в Лиге Конференций. В общем же за время выступления в еврокубках игроки «Зари» 4 раза поражали свои ворота, причем в трех случаях эти голы оказывались решающими.

Среди наших клубов больше «самострелов»  совершили только футболисты «Динамо» - 8 и «Шахтера» - 7.

К слову, мяч забитый капитаном черно-бело-красных, оказался вдвойне «юбилейным» - 30-м, пропущенным луганчанами в еврокубках на своем поле, и 20-м, побывавшим в воротах наших команд в матчах с коллективами из Норвегии.

Премьерные автоголы украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

Кубок кубков

28.09.1983

Михаил СОКОЛОВСКИЙ

Шахтер

Б-1901 (д)

23’ (0:1)

4:2

Кубок УЕФА

27.11.1985

Сергей ПУЧКОВ

Днепр

Хайдук (д)

78’ (0:1)

0:1

Лига чемпионов

21.08.1996

Александр ГОЛОВКО

Динамо

Рапид В (д)

62’ (1:4)

2:4

Лига Европы

26.08.2010

Денис ГОЛАЙДО

Таврия

Байер (д)

75’ (1:2)

1:3

Лига конференций

09.12.2021

Виталий ВЕРНИДУБ

Заря

Буде/Глимт (д)

68’ (1:1)

1:1

 

Источник — Sport.ua

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