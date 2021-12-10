Заря cыграла вничью в еврокубках впервые с августа 2019 года

Безничейная серия луганчан составила 13 матчей

  • 10.12.2021 11:52
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Заря cыграла вничью в еврокубках впервые с августа 2019 года
© ФК Заря

«Заря», сыграв 1:1 с «Буде-Глимтом», прервала свою рекордную безничейную серию в еврокубках, которая составила 13 матчей (4 победы и 9 поражений). Последнюю мировую луганчане подписали 29 августа 2019 года - 2:2 в домашней игре с испанским «Эспаньолом» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.

Среди украинских клубов более продолжительные серии без ничьих имели только «Шахтер» (трижды) и «Динамо» (дважды).

Самые продолжительные безничейные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

21 (+15-6)

Шахтер

05.05.2016

Севилья

1:3 (г)

19.09.2018

Хоффенхайм

2:2 (д)

20 (+11-9)

Шахтер

15.03.2007

Севилья

2:3 (д)

26.02.2009

Тоттенхэм

1:1 (г)

20 (+9-11)

Шахтер

23.10.1997

Виченца

1:3 (д)

23.11.2000

Сельта

0:0 (д)

17 (+14-3)

Динамо

21.03.1973

Реал

0:3 (г)

17.09.1975

Олимпиакос

2:2 (г)

14 (+11-3)

Динамо

01.10.1975

Олимпиакос

1:0 (д)

14.09.1977

Айнтрахт Бр

1:1 (д)

13 (+5-8)

Динамо

06.11.1991

Брондбю

1:0 (г)

10.08.1994

Силькеборг

0:0 (г)

13 (+4-9)

Заря

22.10.2020

Лестер

0:3 (г)

09.12.2021

Буде/Глимт

1:1 (д)

11 (+7-4)

Динамо

05.11.1986

Селтик

3:1 (д)

01.11.1989

Баник

1:1 (г)

11 (+7-4)

Черноморец

07.11.1990

Монако

0:1 (г)

17.10.1995

Ланс

0:0 (д)

11 (+7-4)

Шахтер

15.09.2010

Партизан

1:0 (д)

26.09.2011

АПОЭЛ

1:1 (д)

11 (+4-7)

Динамо

24.08.1994

Силькеборг

3:1 (д)

10.09.1996

Ксамакс

0:0 (д)

Источник — Sport.ua

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