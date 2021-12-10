Заря cыграла вничью в еврокубках впервые с августа 2019 года

«Заря», сыграв 1:1 с «Буде-Глимтом», прервала свою рекордную безничейную серию в еврокубках, которая составила 13 матчей (4 победы и 9 поражений). Последнюю мировую луганчане подписали 29 августа 2019 года - 2:2 в домашней игре с испанским «Эспаньолом» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.
Среди украинских клубов более продолжительные серии без ничьих имели только «Шахтер» (трижды) и «Динамо» (дважды).
Самые продолжительные безничейные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
21 (+15-6)
|
Шахтер
|
05.05.2016
|
Севилья
|
1:3 (г)
|
19.09.2018
|
Хоффенхайм
|
2:2 (д)
|
20 (+11-9)
|
Шахтер
|
15.03.2007
|
Севилья
|
2:3 (д)
|
26.02.2009
|
Тоттенхэм
|
1:1 (г)
|
20 (+9-11)
|
Шахтер
|
23.10.1997
|
Виченца
|
1:3 (д)
|
23.11.2000
|
Сельта
|
0:0 (д)
|
17 (+14-3)
|
Динамо
|
21.03.1973
|
Реал
|
0:3 (г)
|
17.09.1975
|
Олимпиакос
|
2:2 (г)
|
14 (+11-3)
|
Динамо
|
01.10.1975
|
Олимпиакос
|
1:0 (д)
|
14.09.1977
|
Айнтрахт Бр
|
1:1 (д)
|
13 (+5-8)
|
Динамо
|
06.11.1991
|
Брондбю
|
1:0 (г)
|
10.08.1994
|
Силькеборг
|
0:0 (г)
|
13 (+4-9)
|
Заря
|
22.10.2020
|
Лестер
|
0:3 (г)
|
09.12.2021
|
Буде/Глимт
|
1:1 (д)
|
11 (+7-4)
|
Динамо
|
05.11.1986
|
Селтик
|
3:1 (д)
|
01.11.1989
|
Баник
|
1:1 (г)
|
11 (+7-4)
|
Черноморец
|
07.11.1990
|
Монако
|
0:1 (г)
|
17.10.1995
|
Ланс
|
0:0 (д)
|
11 (+7-4)
|
Шахтер
|
15.09.2010
|
Партизан
|
1:0 (д)
|
26.09.2011
|
АПОЭЛ
|
1:1 (д)
|
11 (+4-7)
|
Динамо
|
24.08.1994
|
Силькеборг
|
3:1 (д)
|
10.09.1996
|
Ксамакс
|
0:0 (д)
Источник — Sport.ua
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