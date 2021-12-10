Заря cыграла вничью в еврокубках впервые с августа 2019 года

«Заря», сыграв 1:1 с «Буде-Глимтом», прервала свою рекордную безничейную серию в еврокубках, которая составила 13 матчей (4 победы и 9 поражений). Последнюю мировую луганчане подписали 29 августа 2019 года - 2:2 в домашней игре с испанским «Эспаньолом» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.

Среди украинских клубов более продолжительные серии без ничьих имели только «Шахтер» (трижды) и «Динамо» (дважды).

Самые продолжительные безничейные серии украинских клубов в еврокубках