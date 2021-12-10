Реал Сосьедад
3 : 0
ПСВ Эйндховен
09.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад — ПСВ — 3:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор матча

Испанская команда дома всухую разбила соперника

  • 10.12.2021 10:57
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Реал Сосьедад — ПСВ — 3:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор матча
© ФК Реал Сосьедад

В поединке 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» дома неожиданно всухую разбил нидерландский ПСВ со счетом 3:0.

Победа позволила хозяевам выйти в плей-офф турнира. ПСВ опустился на третью строчку.

«Реал Сосьедад» — ПСВ — 3:0
Голы: Оярсабаль, 43, с пенальти, 62, Серлот, 90

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
75' Ибраим Сангаре (ПСВ Эйндховен) получает красную карточку.
62' ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
43' ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).

Источник — Sport.ua

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