В поединке 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» дома неожиданно всухую разбил нидерландский ПСВ со счетом 3:0.
Победа позволила хозяевам выйти в плей-офф турнира. ПСВ опустился на третью строчку.
«Реал Сосьедад» — ПСВ — 3:0
Голы: Оярсабаль, 43, с пенальти, 62, Серлот, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
|75'
|Ибраим Сангаре (ПСВ Эйндховен) получает красную карточку.
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.