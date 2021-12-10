Андрей ВОРОБЕЙ: «Непонятно, почему Шахтер поменял вратаря»

Специалист поделился впечатлениями о поединке «горняков» с «Шерифом»

  • 10.12.2021 10:40
  • 1050 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ВОРОБЕЙ: «Непонятно, почему Шахтер поменял вратаря»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей высказался о матче «Шахтер» — «Шериф» (1:1), а также подытожил выступление «горняков» в Лиге чемпионов.

«Ничейный матч с «Шерифом» подытожил то, что «Шахтер» в этом сезоне еврокубков, к сожалению, сыграл неудачно. Этим поединком все было сказано.

В самой игре против «Шерифа» преимущество было на стороне «Шахтера». Преимущество ощущалось. Я был на стадионе и все это видел. Была создана куча моментов, которые «Шахтер» не использовал. Проходили хорошие комбинации, было создано много неплохих моментов, но не получалось забить.

Пропущенный гол в самой концовке? Это футбол. Такое бывает, что одна команда бьет, бьет, бьет по воротам и не может забить, а в конце, к сожалению, где-то пропускает. Есть некоторые вопросы по заменам. Непонятно, почему поменяли вратаря. Есть некоторые вопросы, но в целом «Шахтер» показал, что в этом году у команды не все так хорошо. И, думаю, то, что мы имеем, это, к сожалению, закономерно.

Следующий матч у «горняков» с неудобной «Александрией»? Да, «Александрия» — неудобный соперник для «Шахтера». Но, как главный тренер «горняков» сказал, «Шахтер» через матч Лиги чемпионов с «Шерифом» готовился к поединку с «Александрией». Шесть игроков пропустили матч с «Шерифом». Команда конкретно готовится на матч с александрийцами. Я думаю, «Шахтер» по настроению и по физической подготовке будет в хорошем состоянии. Не будет такого, что кто-то будет уставший после Лиги чемпионов. Команда будет на ходу. Я думаю, хоть «Шахтер» будет играть на выезде, «Александрия» в этом поединке не преподнесет какие-то сюрпризы. Будет тяжело, но, думаю, «Шахтер» свои три очка в этом матче возьмет», — считает Воробей.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PETP0
    online
    PETP0, 10.12.2021 11:19
    0
    Очень даже понятно, потому что у Шахтера тренер не адекват. Зачем вообще нужно было ломать состав и игру с самого начала 2го тайма при относительно не плохом 1м?
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