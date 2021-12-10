Максим ШАЦКИХ: «Результаты Динамо в Лиге чемпионов — это провал»

Но киевская команда получила очень ценный опыт, считает специалист

  • 10.12.2021 10:01
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Максим ШАЦКИХ: «Результаты Динамо в Лиге чемпионов — это провал»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал результат матча «Бенфика» — «Динамо» (2:0), а также подытожил выступление киевлян в Лиге чемпионов.

«Какой позитив «Динамо» может вынести из выступления в этой Лиге чемпионов? Это полученный опыт в матчах самого престижного еврокубка.

Понятно, что такие результаты — это провал. «Динамо» добыло одно очко в шести играх и забило один мяч. Понятно, что соперники нелегкие были у киевлян.

Да, для киевлян это провальная Лига чемпионов, но команда сыграла шесть хороших матчей. Молодежь набирается опыта не за счет матчей чемпионата, а за счет таких игр в Лиге чемпионов. К сожалению, в чемпионате Украины у нас мало таких игр.

Что думаю по голу Романа Яремчука в ворота «Динамо»? Бывают такие матчи, когда, играя против бывшей команды, проваливаешься или, наоборот, все получается. В этом поединке Яремчук забил, что и должен делать нападающий.

Будет ли битва в матче между «Динамо» и «Зарей»? Все может быть. Это футбол. «Заря» — сыгранная команда. Они много лет играют этим составом. Игроки «Зари» друг друга знают, друг друга понимают», — сказал Шацких.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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