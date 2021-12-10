В поединке 6-го тура группового этапа Лиги Европы французский «Лион» дома сыграл вничью 1:1 с шотландским «Рейнджерс».
Лион с 16-ю очками в активе вышел из группы с первого места, «Рейнджерс», набравший 8 очков, занял второе место.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лион» — «Рейнджерс» — 1:1
Голы: Бейсси, 49, автогол — Райт, 42
События матча
|49'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Кэлвин Бейсси (Глазго Рейнджерс).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Скотт Райт (Глазго Рейнджерс).
Источник — Sport.ua
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