Лион
1 : 1
Глазго Рейнджерс
09.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лион — Рейнджерс — 1:1. Гостям помешал автогол. Видео голов и обзор матча

Французская команда уверенно заняла первое место в группе, шотландцы — вторые

  • 10.12.2021 09:53
  • 36 просмотров
  • 0 комментариев
Лион — Рейнджерс — 1:1. Гостям помешал автогол. Видео голов и обзор матча
© ФК Лион

В поединке 6-го тура группового этапа Лиги Европы французский «Лион» дома сыграл вничью 1:1 с шотландским «Рейнджерс».

Лион с 16-ю очками в активе вышел из группы с первого места, «Рейнджерс», набравший 8 очков, занял второе место.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Лион» — «Рейнджерс» — 1:1
Голы: Бейсси, 49, автогол — Райт, 42

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча
49' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Кэлвин Бейсси (Глазго Рейнджерс).
42' ГОЛ ! Мяч забил Скотт Райт (Глазго Рейнджерс).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности