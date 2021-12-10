Вест Хэм в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с Антонио

«Вест Хэм» согласовал новый контракт с форвардом Майклом Антонио.
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 31-летний футболист продлит соглашение с лондонцами до лета 2024 года.
Текущее соглашение 31-летнего игрока рассчитано до конца сезона-2022/23.
В этом сезоне на счету Антонио 7 голов и 5 голевых передач в 17 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет купить Азара.
Источник — твиттер Николо Скиры
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