Вест Хэм в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с Антонио

«Вест Хэм» согласовал новый контракт с форвардом Майклом Антонио.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 31-летний футболист продлит соглашение с лондонцами до лета 2024 года.

Текущее соглашение 31-летнего игрока рассчитано до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне на счету Антонио 7 голов и 5 голевых передач в 17 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет купить Азара.