Вест Хэм хочет купить Азара

Форвард «Реала» Эден Азар зимой может покинуть клуб.
Как сообщает источник, бельгийского футболиста хочет купить «Вест Хэм». Трансфер футболиста может обойтись клубу в 25-30 млн евро.
Отмечается, что «Реал» готов попрощаться с футболистом.
Также на игрока претендует «Эвертон».
Ранее сообщалось, что Азара хочет купить «Ньюкасл».
Источник — The Sun
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