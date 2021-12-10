Днепр-1 пытается выкупить Билла у Фламенго за полцены

«Днепр-1» ведет переговоры с бразильским «Фламенго» о выкупе 22-летнего вингера Билла.

Днепряне предложили бразильскому клубу 450 тысяч долларов, в то время как в арендном соглашении прописана опция выкупа контракта игрока за 900 тысяч.

Билл выступает за «Днепр-1» с февраля нынешнего года. Срок аренды бразильца с украинским клубом истекает 31 декабря.

Источник сообщает, что бразильский вингер может стать полноценным игроком «Днепра-1» уже 1 января 2022 года. Его контракт с «Фламенго» рассчитан до конца 2022 года.

В этом сезоне Билл провел 12 поединков за «Днепр-1» во всех турнирах, в которых сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что форвард «Днепра-1» и сборной Украины привлек внимание «Наполи» и еще двух клубов Серии А.