Днепр-1 пытается выкупить Билла у Фламенго за полцены

В данный момент 22-летний бразилец выступает за днепрян на правах аренды

  • 10.12.2021 05:40
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Днепр-1 пытается выкупить Билла у Фламенго за полцены
© СК Днепр-1. Билл

«Днепр-1» ведет переговоры с бразильским «Фламенго» о выкупе 22-летнего вингера Билла.

Днепряне предложили бразильскому клубу 450 тысяч долларов, в то время как в арендном соглашении прописана опция выкупа контракта игрока за 900 тысяч.

Билл выступает за «Днепр-1» с февраля нынешнего года. Срок аренды бразильца с украинским клубом истекает 31 декабря.

Источник сообщает, что бразильский вингер может стать полноценным игроком «Днепра-1» уже 1 января 2022 года. Его контракт с «Фламенго» рассчитан до конца 2022 года.

В этом сезоне Билл провел 12 поединков за «Днепр-1» во всех турнирах, в которых сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что форвард «Днепра-1» и сборной Украины привлек внимание «Наполи» и еще двух клубов Серии А.

Источник — Jornal O Dia

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