Форвард сборной Украины привлек внимание Наполи и еще двух клубов Серии А

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик привлек внимание «Наполи», «Фиорентины» и «Болоньи» из итальянской Серии А.
Эти клубы, а также бельгийские «Генк» и «Андерлехт» внимательно следят за выступлениями лучшего бомбардира УПЛ.
Скауты оценивают 24-летнего украинского нападающего в 5 миллионов евро.
В этом сезоне Довбик провел 17 поединков, в которых забил 13 мячей и сделал 5 ассистов.
Источник — areanapoli.it
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Я понимаю, что хотеть халявы никто не запрещал, но итальяхам я бы показал ДУЛЮ с макаронами
Админы, сделайте соответствующий смайлик, чтобы полнее выразить чувство презрения к халявщикам
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