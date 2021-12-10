Форвард сборной Украины привлек внимание Наполи и еще двух клубов Серии А

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик привлек внимание «Наполи», «Фиорентины» и «Болоньи» из итальянской Серии А.

Эти клубы, а также бельгийские «Генк» и «Андерлехт» внимательно следят за выступлениями лучшего бомбардира УПЛ.

Скауты оценивают 24-летнего украинского нападающего в 5 миллионов евро.

В этом сезоне Довбик провел 17 поединков, в которых забил 13 мячей и сделал 5 ассистов.