Форвард сборной Украины привлек внимание Наполи и еще двух клубов Серии А

Артем Довбик имеет много хороших вариантов трудоустройства

  • 10.12.2021 02:40
  • 719 просмотров
  • 1 комментарий
Форвард сборной Украины привлек внимание Наполи и еще двух клубов Серии А
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик привлек внимание «Наполи», «Фиорентины» и «Болоньи» из итальянской Серии А.

Эти клубы, а также бельгийские «Генк» и «Андерлехт» внимательно следят за выступлениями лучшего бомбардира УПЛ.

Скауты оценивают 24-летнего украинского нападающего в 5 миллионов евро.

В этом сезоне Довбик провел 17 поединков, в которых забил 13 мячей и сделал 5 ассистов.

Источник — areanapoli.it

(5 голосов)

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Комментарии
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 10.12.2021 05:20
    0
    5-ть лямов?? Та ладно
    Я понимаю, что хотеть халявы никто не запрещал, но итальяхам я бы показал ДУЛЮ с макаронами
    Админы, сделайте соответствующий смайлик, чтобы полнее выразить чувство презрения к халявщикам
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