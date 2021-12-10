Хохфильцен-2021. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках третьего этапа Кубка мира состоится мужской спринт.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми номерами украинцев.
15. Артем Прима
29. Антон Дудченко
33. Дмитрий Пидручный
86. Богдан Цымбал
117. Артем Тищенко
Полный стартовый лист здесь
Прямая видеотрансляция доступна по ссылке ниже. Начало в 12:25 по Киеву.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию гонки.
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Источник — Sport.ua
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