В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы шотландский «Селтик» на своем поле обыграл испанский «Бетис» со счетом 3:2.
События матча
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дэвид Тернбулл (Селтик).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Эван Хендерсон (Селтик).
|69'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Скотт Бэйн (Селтик).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Стивен Уэлш (Селтик).
Источник — MEGOGO
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