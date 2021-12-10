ФТУ стала UTF. Теннисная федерация провела ребрендинг

Федерация тенниса Украины объявила об изменении фирменного стиля и логотипа организации.



Сообщается, что Президиум Федерации тенниса Украины принял решение о ребрендинге на более современный. Разработкой нового фирменного стиля ФТУ занималось креативное агентство Rubarb.



Новый логотип ФТУ будет англоязычным.



«Логотип будет включать в себя сразу несколько ассоциаций с теннисом. В нем вы сможете увидеть как теннисный корт с линиями из которых состоит надпись UTF, а также четко угадывается теннисный мяч», – говорится в сообщении.