ФТУ стала UTF. Теннисная федерация провела ребрендинг

Федерация тенниса Украины объявила об изменении фирменного стиля и логотипа организации.
Сообщается, что Президиум Федерации тенниса Украины принял решение о ребрендинге на более современный. Разработкой нового фирменного стиля ФТУ занималось креативное агентство Rubarb.
Новый логотип ФТУ будет англоязычным.
«Логотип будет включать в себя сразу несколько ассоциаций с теннисом. В нем вы сможете увидеть как теннисный корт с линиями из которых состоит надпись UTF, а также четко угадывается теннисный мяч», – говорится в сообщении.
Источник — Instagram
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